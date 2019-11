Seggiolini | Iva sugli assorbenti | pace fiscale | la carica dei 900 emendamenti al decreto

Obbligo Seggiolini anti abbandono 2019 al via : normativa e cosa fare : Obbligo seggiolini anti abbandono 2019 al via: normativa e cosa fare Oggi giovedì 7 novembre 2019 scatta l’Obbligo dei seggiolini anti abbandono in auto per chi ha figli al di sotto dei 4 anni. Chi non ne ha mai sentito parlare dovrà dunque sbrigarsi ad acquistare il giusto dispositivo per non incorrere nelle eventuali sanzioni. Chi non si adegua alla normativa rischia infatti di andare incontro a multe di entità importante e anche alla ...