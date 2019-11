Se Hilton e Eataly si uniscono a sostegno dell’ospitalità italiana

Fonte : vanityfair

(Di martedì 12 novembre 2019) Dormire in un bel posto e mangiare bene. Per molti sono questi forse due dei requisiti minimi per un viaggio che si rispetti. Non a caso, dopo il volo, cerchiamo subito un hotel o un appartamento che ci convinca; a stretto giro su Google digitiamo il famoso «dove mangiare a» seguito dal nome della città in cui ci troviamo. In questi mesi questo step è in qualche modo stato assolto da un’iniziativa che vede insieme due gigantie del mangiar bene:, di cui proprio quest’anno ricorre il centenario, e. Una partnership inedita, che intende sostenere e far conoscere l’arteattraverso diverse esperienze in quattro città italiane. L’esempio di Torino Questa iniziativa non poteva non comprendere Torino, la città in cuiè nato. La prossimità geografica del primo polo gastronomico dedicato al cibo di qualità e del DoubleTree by...