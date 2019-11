Scuole chiuse a Napoli martedì e mercoledì Chi offre di più? Delirio da allerta gialla

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019)sì,no,forse. Come al solito, nel caos amministrativo tipico della nostra bella Italia e in particolare del nostro soleggiato Sud, ognuno fa ciò che gli pare. Perché, si sa, nel caos èfacile arrampicarsi sugli specchi in caso di necessità. Oggi il maltempo, ampiamente annunciato su MeteoWeb, ha colpito gran parte della regioni meridionali, portando in alcune zone, come Policoro e Matera, alluvioni e devastazioni. Tutto come previsto, purtroppo. Tromba d’aria, danni a Policoro – Foto di Giorgio Braschi L’diramata lunedì 11 novembre dalla Protezione Civile, per la giornata di12, prevedeva criticità massima (rossa) in diverse zone di Basilicata, Calabria e Sicilia. Molti sindaci hanno così deciso di chiudere le. Scelte discutibili o meno, ma lecite in presenza di un’così pesante. Ci ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo sull'Italia, scuole chiuse a #Matera. Alta marea eccezionale a #Venezia, #Eolie isolate. Piogge ecceziona… - IsraelinItaly : Ultim’ora: ?? sirene per lanci di missili in tutto il sud e il centro d’Israele ???? ?? un milione di israeliani nei r… - Radio1Rai : ????#Maltempo. È allerta rossa in #Sicilia, #Calabria e #Basilicata. #Matera diventa un 'fiume'. Molte scuole chiuse… -