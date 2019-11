Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma, 12 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “Centinaia didellahanno stamane protestato a Roma,a Montecitorio, per chiedere modifiche all’inconcludente decreto salvae al deludente capitolo del comparto Istruzione della legge di Bilancio. La manifestazione, svolta nel giorno dello sciopero nazionaleaperto a tutto il personale docente e Ata, di ruolo e precario, agli educatori, al personale Ata, dell’Afam e dell’Università, ha voluto sensibilizzare il Parlamento, dove in questi giorni è entrato nel vivo il confronto sul decreto ribattezzato ‘Salva precari bis’: il testo è giunto all’esame delle commissioni di competenza, prima del voto finale dell’Aula previsto a fine mese”. E’ quanto si legge in una nota dell’. Il leader dell’, Marcello Pacifico, ha detto, ...

CorriereQ : Scuola: Anief, centina di lavoratori a presidio davanti Montecitorio - PacificoTweet : #scuola Una delegazione di @ANIEF_tw , guidata dal presidente nazionale Marcello Pacifico, ha presentato nel corso… - Mania48Mania53 : RT @Adnkronos: #Scuola, #Anief: 'Centina di lavoratori a presidio davanti Montecitorio' -