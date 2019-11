Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) Da lunedì 11 a venerdì 15 novembre la Nazionale Italiana di slalom maschile sarà impegnata a Zinal (Svizzera) per una serie diin vista della tappa didelche andrà in scena a Levi domenica 24 novembre. Nove azzurri scieranno nell’amena località del Canton Vallese per farsi trovare preparati all’appuntamento sulla Black Levi tra i pali stretti. Spiccano le presenze di Manfred Moelgg, Stefano Gross, Alex Vinatzer e Riccardo Tonetti oltre che dell’eterno Giuliano Razzoli. Di seguito idell’Italia per glia Zinal in vista delladelITALIANIZINAL: Stefano Gross Riccardo Tonetti Giuliano Razzoli Federico Liberatore Tommaso Sala Manfred Moelgg Simon Maurberger Alex Vinatzer Fabian Bacher Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

OA_Sport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2019-2020: i convocati dell’Italia per gli allenamenti verso lo slalom di Levi - sportface2016 : #SciAlpino - Allenamento a #Zinal per le slalomiste azzurre - cavallinie : RT @Fisiofficial: Da oggi lo sci alpino ha un alleato in più. Si chiama FieldPad, un monitor interattivo sviluppato da Sharp che permetterà… -