Sancho Juventus | svolta improvvisa | doppia contropartita al Borussia Dortmund

Fonte : juvedipendenza

(Di martedì 12 novembre 2019)- Secondo quanto riportato dai collegi di “Calciomercato.it”, lastarebbe monitorando molto attentamente la situazione legata al futuro di, nastro nascente del calcio inglese e attualmente in forza al. Classe 2000, velocità, dribbling, senso del gol e talento allo stato puro. Paratici potrebbe tentare l’assalto già in vista della prossima estate, imbastendo la trattativa già nel corso dei prossimi mesi.tecnica per convincere i tedeschi, con Bernardeschi ed Emre Can molto graditi alla società giallonera., colpo del futuro: cifre e dettagli Inutile soffermarsi sulle cifre e sulle possibili valutazioni perchè l’attaccante inglese ha una valore di oltre 60 milioni di euro. Tuttavia, come accennato, Paratici potrebbe tentare di inserire nella trattativi i cartellini di Bernardeschi ...

