Samsung Galaxy A50 è il protagonista del nuovo volantino Esselunga con un ottimo prezzo

In settimana per Samsung Galaxy Note 10 la beta 2 di One UI 2.0 con Android 10 : La situazione relativa al programma beta One UI 2.0 per Samsung Galaxy Note 10 si era un po' arenata, ma finalmente siamo qui pronti per farvi notizie fresche di giornata. Come riportato da SamMobile, la seconda beta è attesa per questa settimana, ed il programma beta verrà esteso gradualmente ad altri mercati già nei prossimi giorni (Spagna, Francia, UK e Polonia i mercati selezionati). Gli utenti in Corea del Sud sono stati informati delle ...

Almeno 5 novità certe per il Samsung Galaxy S10 con il prossimo aggiornamento di fine 2019 : Ci sono Almeno cinque novità che possiamo dare praticamente per scontate a partire da oggi 12 novembre per tutti coloro che sono ansiosi di toccare con mano il prossimo aggiornamento per il Samsung Galaxy S10. Di recente ci siamo soffermati sul top di gamma 2019 solo su questioni di natura commerciale, come avrete notato anche nel corso del fine settimana, complice il fatto che siamo entrati ufficialmente nel mese del Black Friday. Questo ...

Sarà Presto disponibile la seconda beta di One UI 2.0 per Samsung Galaxy Note 10, con ogni probabilità entro la fine della settimana

Grave falla per la sicurezza di smartphone Android : elenco Huawei - Samsung Galaxy ed LG colpiti : Prende piede in queste ore uno studio che evidenzia una nuova falla per la sicurezza piuttosto Grave per quanto riguarda gli smartphone Huawei, Samsung Galaxy ed LG colpiti. Dopo aver trattato nella giornata di ieri un elenco di applicazioni che potrebbero darci non pochi problemi in termini di sicurezza, dunque, tocca dunque analizzare un'altra questione che non può essere in alcun modo sottovalutata. Importante dunque concentrarsi oggi 12 ...

Un nuova ondata di rumor svelano i render del nuovo Samsung Galaxy A51 che dovrebbe montare una fotocamera posteriore con quattro sensori

Novità interessanti all'orizzonte per i possessori di Samsung Galaxy Fit, destinatario in queste ore di un aggiornamento software

Una nuova foto ci conferma quattro delle varianti cromatiche su cui dovrebbe poter contare HONOR V30 in versione "base". Guardiamola insieme

Nuove info sui Samsung Galaxy M50 e Galaxy Fold 2 - in attesa del lancio : La lineup conta già sei smartphone economici, ma sembra che Samsung stia pianificando di ampliarla lanciando il nuovo Samsung Galaxy M50 in India, inoltre sembra che Samsung abbia deciso di abbandonare l'utilizzo dei film impiegati per il display dell'attuale Galaxy Fold e di sostituirli con un più ortodosso vetro temperato sul futuro Galaxy Fold 2. L'articolo Nuove info sui Samsung Galaxy M50 e Galaxy Fold 2, in attesa del lancio proviene da ...

Saranno 5 i Samsung Galaxy S11 : dettagli su tutti i modelli : Saranno tre i modelli del prossimo top di gamma Samsung Galaxy S11, o per meglio dire, volendo proprio essere precisi, cinque considerando anche le due versioni 5G previste. Ci ha pensato Evan Blass, meglio noto come @evleaks, a fornirci qualche altra indicazione a riguardo. I dispositivi differiranno innanzitutto per le diagonali degli schermi, da 6.2 o 6.4 pollici, 6.7 e 6.9 pollici rispettivamente. tutti e tre gli esemplari monteranno ...

Vetro pieghevole sul Samsung Galaxy Fold 2 - a garanzia del successo : Probabilmente non sarà partito col piede giusto il colosso di Seul con il Samsung Galaxy Fold, suo primo dispositivo pieghevole, arrivato finalmente in Italia al prezzo di 2050 euro (in questo articolo troverete tutti i dettagli relativi alla vendita nel nostro mercato). Il produttore non ha comunque intenzione di mollare la presa, visto che è quasi certo ormai anche il lancio del Samsung Galaxy Fold 2, per cui l'OEM avrebbe già un'esclusiva di ...

Samsung è già al lavoro su quelle che dovrebbero essere lanciate sul mercato con il nome di Samsung Galaxy Buds 2. Ecco le loro possibili feature

È già Black Friday col volantino Euronics : Huawei P30 - Samsung Galaxy S10 e iPhone XR : Il nuovo volantino Euronics è più che chiaro: 'È già Black Friday', valido fino al 20 novembre 2019 e portatore di un buon quantitativo di offerte che ci catapultano direttamente all'evento dell'anno più votato al risparmio. Potete consultare l'iniziativa promozionale con tutti i ribassi in formato cartaceo (anche se trasposto in digitale, ndr.) collegandovi a questo indirizzo. Detto questo, veniamo adesso alle offerte vere e proprie del ...

Samsung Galaxy Fold prenotabile dal 13 novembre - ma non è per tutte le tasche : L’atteso Samsung Galaxy Fold, uno dei primi smartphone pieghevoli di nuova generazione, si può prenotare da mercoledì 13 novembre. Venerdì scorso il colosso sudcoreano si è finalmente lasciato alle spalle uno dei più travagliati lanci che abbiano mai riguardato il settore mobile, confermando la prossima distribuzione e un prezzo di listino di 2.050 euro per la versione 4G con colorazione Cosmos Black – per ora la 5G non è prevista ...

Un aggiornamento software porta alcune funzioni del Note 10 sul Samsung Galaxy S10 fra cui ricerca nella galleria e controlli media nei quick toggle