Sabrina Salerno confessa | Ricevo richieste allucinanti | il feticista è la cosa più

(Di martedì 12 novembre 2019) Novella Toloni La cantante e showgirl icona degli anni ’80 si racconta a 360 gradi, in un momento di pausa della sua tournée internazionale, parlando del suo rapporto con il web, della personale lotta al cyberbullismo e delleassurde che riceve da feticisti e fanaticiè e rimarrà un’icona degli anni ’80 e ’90. Grazie alla sua grinta e alla sua determinazione è riuscita a rimanere sulla cresta dell’onda, stando al passo con i tempi e con le mode pur rimanendo sempre se stessa. La cantante e showgirl è una fiume in piena, energia allo stato puro: la tournée europea in corso, la passione per il fitness, la famiglia e i progetti futuri a cui sta lavorando, confermano il suo momento d’oro. Merito anche dei social network che l'hanno avvicinata al grande pubblico del web. In esclusiva per i lettori de ilGiornale.it,ha svelato qual è il ...

