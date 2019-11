Rugby femminile | Italia-Giappone | data | programma | orario e tv

Rugby femminile - Serie A 2019-2020 : risultati e classifiche della quinta giornata : quinta giornata per il campionato femminile di Serie A di Rugby. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. GIRONE 1 domenica, 10 novembre 2019 14:30 Unione R. Capitolina – Valsugana Rugby Padova 10 : 37 Arbitro: Fabio Paolucci (AQ) 14:30 Itinera CUS Torino – CUS Ferrara Rugby 24 : 12 Arbitro: Gabriele Fasano (TO) 14:30 HBS Colorno – Red Panthers ...

Rugby femminile – Le azzurre sfidano il Giappone : in diretta il Test Match dell’Italdonne : Italdonne: le azzurre in diretta su Rai Sport nel Test Match contro il Giappone a L’Aquila Il grande Rugby internazionale sarà ancora protagonista sui canali Rai. Dopo aver trasmesso tutte le partite della Nazionale Italiana Rugby, parte della fase a Gironi e la fase finale della nona edizione della Rugby World Cup 2019 in Giappone in diretta su Rai 2 e Rai Sport – conclusasi nella mattinata italiana di sabato 2 novembre con la ...

Rugby femminile - Serie A 2019-2020 : i risultati della quarta giornata. Vincono ancora Villorba e Valsugana : Va in archivio la quarta giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1, che comprende le migliori sette della scorsa stagione, Vincono con bonus Villorba e Valsugana, mentre cade la Capitolina in casa delle Red Panthers Treviso. Negli altri raggruppamenti, formati con il criterio della vicinanza geografica, continua la fuga delle Belve Neroverdi nel Girone 4. I risultati odierni e le classifiche dei raggruppamenti: Girone 1 Valsugana ...

Rugby femminile - Serie A 2019-2020 : i risultati della terza giornata. Nette vittorie per Villorba e Valsugana - cade Colorno : Va in archivio la terza giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1, che comprende le migliori sette della scorsa stagione, vincono con bonus Villorba e Valsugana, mentre il Colorno cade in casa della Capitolina. Negli altri raggruppamenti, formati con il criterio della vicinanza geografica, in fuga Pavia e Belve Neroverdi. I risultati odierni e le classifiche dei raggruppamenti: Girone 1 Arredissima Villorba v Red Panthers Treviso ...

Rugby femminile - ranking mondiale aggiornato (14 ottobre) : Italia sempre al sesto posto : Contestualmente a quello maschile è stato rilasciato anche il ranking mondiale del Rugby femminile: l’Italia resta saldamente al sesto posto, con circa mezzo punto di margine sull’Australia, settima ed a meno di un punto dagli USA, quinti. Più lontane le squadre dal quarto posto in su e dall’ottavo in giù. World ranking Rugby al 14.10.2019 (Top 10) 1 Nuova Zelanda 93.88 2 Inghilterra 92.12 3 Francia 87.36 4 Canada 85.56 5 USA ...

Rugby femminile - Serie A 2019-2020 : i risultati della seconda giornata. Nette vittorie per Villorba e Colorno : Va in archivio la seconda giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1, che comprende le migliori sette della scorsa stagione, vincono con bonus Villorba e Colorno, mentre il Torino passa di misura a Treviso. Negli altri raggruppamenti, formati con il criterio della vicinanza geografica, non si è disputato il match tra Fifteen Wilds All Bluff Mutina e Rugby Stanghella, mentre è da record il 104-0 del Rugby Riviera 1975 ai danni del ...

Rugby a 7 femminile - World Series Glendale 2019 : vincono gli USA sull’Australia - terza la Nuova Zelanda : Si è conclusa, nella notte italiana, la prima tappa delle otto in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile. A Glendale, Colorado, trionfo degli USA, vera sorpresa di giornata, in finale sull‘Australia. Completa il podio la Nuova Zelanda, che supera la Francia nella sfida per il terzo posto. Finale Australia-USA 7-26 Finale 3° posto Francia-Nuova Zelanda 14-31 Finale 5° posto Spagna-Canada 12-7 Finale 9° ...

Rugby femminile - Serie A 2019-2020 : i risultati della prima giornata. Vincono Valsugana - Villorba e Colorno : Va in archivio la prima giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1, che comprende le migliori sette della scorsa stagione, Vincono con bonus Valsugana, Villorba e Colorno. Negli altri raggruppamenti, formati con il criterio della vicinanza geografica, si segnala il pareggio tra Romagna e Fifteen Wilds. I risultati odierni e le classifiche dei raggruppamenti: Girone 1 Valsugana Rugby Padova v Red Panthers 91-0 (5-0) Cus Ferrara v ...