Ruby | spese pazze coi soldi di Berlusconi | “Viaggio alle Maldive pagato in contanti

Fonte : fanpage

(Di martedì 12 novembre 2019) La testimonianza della titolare di un’agenzia viaggi al processo nel quale Silvioè indagato per corruzione in atti giudiziari. Le, in assenza di un lavoro, sarebbero state finanziate dall'ex premier per comprare il suo silenzio sulle serate ad Arcore.

