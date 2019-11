Roma | uomo trovato morto insanguinato in azienda

Uomo e donna accoltellati sul Frecciarossa Torino-Roma : lei grave - fermato l'aggressore : Uomo e donna feriti gravemente con varie coltellate su un treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma: la donna stata portata intubata in gravi condizioni in ospedale....

Uomo armato di coltello in centro a Roma - fermato dalla polizia : Un uomo di colore armato di coltello e con indosso una felpa è stato fermato dai poliziotti del Reparto Volanti su via San Vincenzo de Paoli, in zona Monteverde, nel centro della Capitale. Gli agenti sono intervenuti sul posto a seguito di alcune segnalazioni. I poliziotti, dopo aver fermato l'uomo alle 14.10 di questo pomeriggio, lo hanno accompagnato in commissariato.

Roma - trovate cadavere nel Tevere/ Ponte della Musica choc : uomo sui 40-50 anni : cadavere ritrovato nel Tevere a Roma: uomo di 40-50 anni, forse in acqua da tempo. È mistero assoluto a Ponte della Musica

Roma-Civitavecchia - tragedia sulla A12 : trovato uomo deceduto in fondo ad un viadotto : Una brutta tragedia di natura passionale si è verificata ieri sulla A12 Roma - Civitavecchia, dove un uomo di 36 anni, italiano, e di cui non sono state diffuse le generalità, si è lanciato dal viadotto del Sorbo dopo aver avuto una violenta discussione con una 40enne. I due, stando a quanto riferiscono i media locali, avevano una relazione extraconiugale, ma ieri pomeriggio, 28 ottobre, lei ha manifestato all'uomo la volontà di lasciarlo, ...

Matteo Salvini a Roma - l'uomo che umilia Di Maio : con che cartello si presenta in piazza : In piazza a Roma tra le migliaia di sostenitori di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi c'è posto per chiunque. Sovranisti, leghisti della prima ora, folgorati sulla via del Capitano. Ma a dominare l'immaginario collettivo è questo anziano signore, immortalato anche sulla pagina uffici

Tanti auguri a… Paulo Roberto Falcao - l’uomo ovunque della Roma : e pensare che la gente si aspettava Zico… : Il calcio anni ’80, da Tanti nostalgici definito il più bello, avvincente e Romantico in Italia, veniva chiaramente vissuto in maniera diverso rispetto ad ora. Niente Internet, niente social network, molte meno informazioni sui calciatori esteri, ancor di più se provenienti dal Sud America. E così accade che i tifosi si aspettano Zico, ma arriva un (fino a quel momento) meno conosciuto Paulo Roberto Falcao. Nulla a che fare con la ...

Roma - denunciato per minacce aggravate dall’odio razziale l’uomo che insultò Juan Jesus sui social. Daspo di tre anni : minacce aggravate da odio razziale e stalking. Sono le accuse mosse al presunto autore delle scritte razziste che a fine agosto comparvero sul profilo Instagram del difensore della Roma Juan Jesus. l’uomo, di Civitavecchia, è stato denunciato dai poliziotti della Digos. È stato anche sottoposto a Daspo per 3 anni. Per la verità la Roma aveva promesso un “Daspo a vita” all’uomo che si era scagliato contro il suo difensore. “Il gestore di ...

Roma - scrofa uccide un uomo e ferisce un bimbo : L'uomo aveva preso in braccio il figlio del suo amico ed era entrato nel recinto degli animali per vedere i maialini, ma la...

Roma - scrofa uccide un uomo e ferisce gravemente un bambino di due anni : Voleva portare il figlio del suo amico, un bambino di due anni, a vedere i maialini appena nati. Così ha aperto il cancello del recinto ed è entrato con il piccolo in braccio nell’area in cui si trovavano le bestie. Ma un drammatico imprevisto, ancora tutto da chiarire, ha causato la tragedia. L’uomo, un manovale 49enne di origini rumene, è morto dopo l’attacco di una grossa scrofa, sotto gli occhi degli amici e dei parenti con cui aveva passato ...

Roma - scrofa uccide un uomo e ferisce bimbo di 2 anni : In un insediamento abusivo di rom a Corcolle, nella periferia di Roma, un uomo di 50 anni oggi ha perso la vita dopo essere stato aggredito da una scrofa. È successo in via Lunano, quando un bambino di due anni è entrato nel recinto dei maiali per vedere i maialini appena nati, mentre suo padre, un 34enne, lo guardava. La scrofa, però, per proteggere i propri cuccioli, ha aggredito il bimbo e ha ferito mortalmente il 50enne che stava cercando ...

Roma - SCROFA UCCIDE UOMO : GRAVE BIMBO/ 50enne voleva fargli vedere maiali appena nati : ROMA, SCROFA UCCIDE UOMO e ferisce bambino di 2 anni. L'animale era nel recinto di un allevamento. 50enne voleva fargli vedere maiali appena nati.

Roma - maiale attacca bimbo di 2 anni : uomo muore per salvarlo. Il piccolo è gravissimo : Un uomo di circa 50 anni è morto e un bambino di due anni è grave a Roma dopo l'aggressione di un maiale allevato in un porcile a Corcolle, estrema periferia della...

Roma - scrofa uccide uomo e ferisce bambino/ Era nel recinto di un allevamento abusivo : Roma, scrofa uccide uomo di 50 anni e ferisce bambino di 2 anni. Era in un allevamento abusivo. Ora il piccolo è ricoverato in gravi condizioni a Tivoli.

A Roma una scrofa ha ucciso un uomo e ferito un bimbo di due anni : Voleva portare il figlio del suo amico a vedere i maialini appena nati. Ma una volta aperto il recinto, con in braccio il bambino di soli due anni, sono stati aggrediti dalla scrofa che ha fatto cadere l’uomo per terra. Poi lo ha morso ferendolo mortalmente e ha ferito gravemente il bimbo. Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel pomeriggio in un insediamento tra la campagna a Corcolle, estrema periferia di ...