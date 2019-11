Roma | uccide a martellate il padre nella sua azienda | 38enne confessa dopo poche ore

Roma - uccide il padre con un martello : 20.08 A Roma un 38enne con precedenti ha ucciso il padre di 76 con un martello. Il corpo è stato trovato nell'azienda di infissi di cui la vittima era titolare, al quartiere Aurelio. L'uccisore. fermato dagli agenti dopo una breve indagine della polizia, ha già confessato il delitto, di cui al momento non si conoscono dettagli più precisi e motivazioni. A dare l'allarme era stata la figlia, che da stamane non aveva più avuto notizie dalla ...

Roma - conflitto a fuoco in un bar a Cinecittà : tabaccaio spara e uccide rapinatore : conflitto a fuoco durante una rapina a Roma. Il rapinatore è entrato armato in un bar di viale Antonio Ciamarra, nella zona di Cinecittà Est, a Roma, intorno alle 19 di martedì. L’uomo è poi deceduto, mentre il titolare del locale sarebbe rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia che indaga sull’accaduto ancora tutto da chiarire. L'articolo Roma, conflitto a fuoco in un bar a Cinecittà: tabaccaio spara e uccide rapinatore ...

Roma - 39enne entra nello studio legale dell’ex compagno - lo uccide a colpi di coltello e poi si consegna : discutevano per affidamento figlie : Una battaglia legale per l’affidamento delle figlie sfociata in omicidio. È successo martedì sera ad Anzio, sul litorale Romano, quando una 39enne di origine romena, Mioara Bascoveanu, è entrata nello studio legale dell’ex compagno, Giuseppe Cardoselli, un avvocato di 57 anni, per discutere della custodia delle due bambine di 9 e 5 anni, questione che va avanti da quattro anni. A un certo punto, secondo la prima ricostruzione dei ...

Roma - uccide il cognato con due fucilate al petto dopo una lite : arrestato : Un omicidio questa mattina ha sconvolto gli abitanti di via degli Abruzzi, a Nettuno. Tante le telefonate arrivate ai carabinieri per aver udito colpi di arma da fuoco. E così quando gli...

Luca Sacchi ucciso a Roma - Del Grosso chiede scusa : «Non volevo uccidere». Pirino : «Non sapevo della pistola - ero lì per rapina» : Valerio Del Grosso e Paolo Pirino si sono avvalsi della facoltà di non rispondere: sono accusati dell'omicidio di Luca Sacchi a Roma e, nell'ambito...

Automobilista ubriaco percorre una strada contRomano e uccide una donna incinta : Tragedia la scorsa notte a Minneapolis, negli Stati Uniti, dove un grosso suv guidato da un uomo sotto effetto di alcol e droghe si è schiantato contro altre cinque vetture causando la morte di una donna incinta. Non c'è stato niente da fare neppure per il bimbo che aveva in grembo.Continua a leggere

Nigeriano contRomano travolge e uccide 46enne : omicidio stradale : È stato accusato di omicidio stradale il giovane Nigeriano che lo scorso giovedì pomeriggio ha investito con la propria bicicletta un ingegnere di 46 anni, causandone la morte. Il tragico incidente si è verificato in via Cocconcelli, nell'antico quartiere di Oltretorrente, a Parma. La vittima, il dott. Oscar Ragazzoni, era in pausa dal lavoro e si stava recando al bar, quando è stato travolto dall'africano. Quest'ultimo, secondo le ultime ...

Londra - la moglie di un diplomatico Usa investe e uccide giovane inglese e Trump la difende : “Guidano contRomano” : “E’ un terribile incidente ma può capitare quando sei abituato a guidare a destra e improvvisamente devi guidare a sinistra. Non dovrei dirlo, ma è capitato anche a me” di guidare nella direzione sbagliata: Donald Trump ha difeso così la moglie di un diplomatico americano a Londra che ha investito un giovane in Gran Bretagna mentre guidava contromano, tornando poi in Usa coperta dall’immunità diplomatica. “La donna ...

Roma - scrofa uccide un uomo e ferisce gravemente un bambino di due anni : Voleva portare il figlio del suo amico, un bambino di due anni, a vedere i maialini appena nati. Così ha aperto il cancello del recinto ed è entrato con il piccolo in braccio nell’area in cui si trovavano le bestie. Ma un drammatico imprevisto, ancora tutto da chiarire, ha causato la tragedia. L’uomo, un manovale 49enne di origini rumene, è morto dopo l’attacco di una grossa scrofa, sotto gli occhi degli amici e dei parenti con cui aveva passato ...

