Roma Il nuovo Quattro Fontane è nel cinquecentesco palazzo Albani del Drago

In Romania ci sarà il ballottaggio per eleggere il nuovo presidente : Secondo i risultati parziali del primo turno delle elezioni presidenziali che si sono tenuto domenica in Romania nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, e quindi i prossimo 24 novembre ci sarà un ballottaggio tra i due più

Infortunio Spinazzola - che sfortuna! Il terzino della Roma si fa male di nuovo : Infortunio Spinazzola – Che sfortuna! Non c’è pace per Leonardo Spinazzola. Il terzino della Roma, rientrato dall’Infortunio e schierato sin da subito titolare da Fonseca nella sfida di Parma, si è fatto male nuovamente. Da capire se si tratta del problema che lo ha tenuto fuori fino a qualche giorno fa. Nel frattempo, cambio forzato per i giallorossi, con l’ingresso di Santon.L'articolo Infortunio Spinazzola, che ...

Dopo quello alla “Pecora elettrica” c’è stato un nuovo rogo - probabilmente doloso - in un locale di Roma : A Roma c’è stato un nuovo rogo in un locale in zona Centocelle, Dopo quello avvenuto tra il 5 e il 6 novembre alla libreria “La pecora elettrica“, che era già stata bruciata il 25 aprile. L’ultimo locale colpito è

Al Buio è il nuovo singolo de I Desideri - un inno al Romanticismo (testo e video) : Quanti mondi si scatenano quando si spegne la luce? Lo scopriamo con il nuovo singolo de I Desideri, la rivelazione partenopea che in questo nuovo singolo sparano dritti al cuore con parole schiette e piene di sentimento. Al Buio è un manifesto del romanticismo contemporaneo, una missiva in musica all'indirizzo della propria metà intorno alla quale cingono un abbraccio sigillato in un lucchetto, con il loro inconfondibile lessico nel quale ...

ATMONAUTA : ZANZIBAR è il nuovo singolo del misterioso musicista Romano : Il brano è un omaggio al concetto del qui ed ora, al valore del presente e di chi quel presente lo riempie e lo colora. Il tutto condito da un sound pop moderno sfumato di new wave. Il mood e lo spirito di ATMONAUTA (personaggio volutamente misterioso) nascono dal gesto e dall’azione dei primi skydiver di Yosemite, che con la tuta alare (wingsuit), dopo aver sfidato la vetta, sfidavano il vuoto e le regole del parco che vietavano la ...

Rapina a Cinecittà - nuovo colpo vicino al bar dell'omicidio a Roma : La criminalità viaggia su percorsi brevi che non superano i 150 metri. Capita questo in una periferia di Roma dove le attività commerciali vengono da mesi scambiate per bancomat. Ieri...

La Ferrante - il nuovo Romanzo e il valore dell’anonimato : Grazie a lei attendere l’uscita di un nuovo libro è diventato un evento. L’attesa, la smania di leggerlo, la voglia di parlarne ovunque e con chiunque. Elena Ferrante colpisce ancora. Ieri è uscito La vita bugiarda degli adulti, che negli Usa arriverà solo il 9 giugno. In giro per l’Italia si sono già succeduti diversi eventi per celebrarla, vere e proprie “Ferrante Nights” figlie di quella “Ferrante fever” che ha ormai felicemente contagiato ...

Cosa c’è da sapere sul nuovo Romanzo di Elena Ferrante : S’intitola La vita bugiarda degli adulti il nuovo romanzo della scrittrice dall’identità misteriosa Elena Ferrante, che è tornata ufficialmente in libreria il 7 novembre con la sua prima opera vera e propria dopo il successo della tetralogia de L’amica geniale (e come sempre pubblicata dalla casa editrice E/o). Sono passati cinque anni dalla conclusione di quella saga, e nel frattempo sono arrivati il successo mondiale e la ...

La vita bugiarda degli adulti - la recensione del nuovo Romanzo di Elena Ferrante : Stavolta Elena Ferrante vuole vincere il premio Strega. Le prime cinquanta pagine de La vita bugiarda degli adulti sembra scritto per mostrare stoffa, stile e linguaggio propri, dopo anni di sbornie commerciali a prescindere. Geograficamente non troppo lontana dall’epopea di Lenù e Lila, la vicenda della 13enne Giovanna rimescola temi, speranze, crudezza delle emozioni di una crescita al femminile naturalmente grezza ed emotivamente tumultuosa ...

Roma e Lazio - furti in piena regola! Le due squadre di nuovo “rapinate” in Europa - si introduca la Var… : Facciamo uscire fuori il nostro spirito nazionalista, quando serve. Il giorno dopo la serata di Europa League, il bottino è amaro, molto. Le due italiane impegnate nella competizione, Roma e Lazio, si sono fatte beffare nell’extra time rispettivamente da Borussia Monchengladbach e Celtic, come all’andata. Sicuramente da non giustificare le disattenzioni difensive finali, come se gli episodi di qualche settimana fa non avessero ...

Roma - Calenda : “Va commissariata. Raggi è la persona più impreparata che abbia mai conosciuto”. E annuncia suo nuovo movimento : “Roma? Penso che vada commissariata. Ci manca solo un’altra campagna elettorale in mezzo ai rifiuti e agli autobus fermi. Credo che sia disdicevole pensare di dare poteri e soldi alla Raggi. Dobbiamo invece dare poteri straordinari a un commissario, sostenuto da tutte le forze politiche, che per almeno per il prossimo anno e mezzo cominci a mettere a posto le cose”. Sono le parole dell’europarlamentare di Siamo Europei, ...

Frecciarossa - sangue e follia sul Torino-Roma. Accoltella la ex e il nuovo compagno - grave la donna : Attimi di terrore giovedì mattina 7 novembre sul Frecciarossa Torino-Roma. Un uomo vede l’ex fidanzata sul treno insieme ad un altro uomo, estrae un coltello a serramanico e li aggredisce entrambi, ferendo la donna gravemente. L'aggressore è un inserviente in servizio sul treno e si sarebbe avventat

“Indelebile come un tatuaggio” - il nuovo Romanzo di Francesco Testa - una storia drammatica e densa di umanità : E’ uscito in primavera il nuovo romanzo di Francesco Testa “Indelebile come un tatuaggio” (Graus Edizioni, Napoli, 2019), ma già