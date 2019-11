Risultati NBA – Crisi senza fine per Golden State | Harden trascina Houston | San Antonio

Fonte : sportfair

(Di martedì 12 novembre 2019) Gli Warriors non riescono ad uscire dal tunnel in cui si son cacciati, perdendo anche contro Utah. Il solitoQuarta sconfitta consecutiva e ultimo posto a Est perWarriors, entrata in unadidal momento dell’infortunio di Steph Curry. La franchigia californiana cede anche agli Utah Jazz, alzando bandiera in bianca al Chase Center con il risultato di 108-122. A nulla servono i 33 punti di D’Angelo Russell, con gli ospiti che fanno la voce grossa grazie alle super prestazioni di Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Vincono e convincono invece i Rockets,ti sempre dal monumentale. ‘Il Barba’ segna 39 punti e serve 9 rimbalzi, risultato il migliore nel successo disul parquet dei Pelicans. Vittoria casalinga per i Los Angeles Clippers e per i Boston Celtics, che non lasciano scampo davanti ...

