Rifiuti | stop invio a impianto Termini Imerese | Regione diffida Ecox

Impianto per Rifiuti liquidi a Nereto - il Forum H2O appoggia la lotta per lo stop al progetto : Teramo - Il Forum H2O esprime il suo appoggio al neonato comitato "UNITI PER UN FUTURO PULITO E VIVIBILE" che in Val Vibrata sta combattendo contro il progetto per la costruzione di un Impianto di trattamento di rifiuti liquidi a Nereto in cui dovrebbero convergere ben 36.000 mc/anno di reflui industriali per decine di codici CER, progetto presentato dalla Wash Italia Spa. La vallata del Fiume Vibrata già ora sconta una pressione ...

Toscana - dallo stop agli impianti all’impegno sull’economia circolare : l’accordo per le Regionali tra Pd-M5s passa dall’asse sui Rifiuti : Le elezioni Regionali in Toscana sono ancora lontane ma qualcosa tra Pd e M5s già si muove. E il primo vero fronte su cui i due partiti di governo stanno iniziando a costruire un dialogo è l’ambiente. Con i democratici, che qui governano da settant’anni e sono maggioranza in consiglio regionale, che effettuando un dietrofront contro inceneritori e rigassificatori e a favore dell’economia circolare. In vista del prossimo piano regionale sui ...

Regione Lazio : firmato protocollo di stop ai Rifiuti e agli sprechi alimentari : firmato questa mattina presso la sede della Regione Lazio, in Via Cristoforo Colombo a Roma, il protocollo d’Intesa per ridurre la produzione di rifiuti e contrastare lo spreco alimentare. A fare gli onori di casa è stato l’Assessore Massimiliano Valeriani. Gli altri firmatari dell’accordo sono Claudio Gradara (Presidente di Federdistribuzione), Luca Bernareggi (Presidente di ANCC COOP) e Sergio Imolesi (segretario generale di ...