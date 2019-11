Riace | il nuovo sindaco leghista è decaduto ma rimane in carica

Fonte : vanityfair

(Di martedì 12 novembre 2019) Antonio Trifoli, che è stato elettodel comune calabrese di, con l’appoggio della Lega, è(anche se la sentenza diventa esecutiva solo dopo i 3 gradi di giudizio: fino ad allorain). Lo ha deciso il tribunale di Locri, accogliendo il ricorso presentato da Maria Caterina Spanò, candidata a, a capo della lista «Il cielo sopra», in cui era candidato a consigliere l’exMimmo Lucano,dopo l’arresto, nello scorso ottobre, per presunti illeciti nella gestione dei migranti. Maria Caterina Spanò, assistita dall’avvocato Francesco Rotundo, sosteneva l’ineleggibilità di Trifoli in quanto dipendente del Comune, con mansioni di vigile urbano. Il, avendo un contratto a tempo determinato, non poteva beneficiare dell’aspettativa per motivi politici, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato. Inoltre, ...

