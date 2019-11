Renzi il vero problema dell' Italia 5S | c' è la fila per cacciare Di Maio

Guido Crosetto su Matteo Renzi : "Perché è lui il vero erede di Silvio Berlusconi" : Non è "stupito" della vittoria del centrodestra in Umbria, Guido Crosetto, ex parlamentare di Forza Italia e coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia. Se la aspettava, dice, la vera sorpresa invece è Giorgia Meloni che ha doppiato Forza Italia. "Lei rappresenta oggi la nuova destra", spiega Crose

Calenda : “Renzi come Macron? No - pare Mastella. Per Bellanova ci sono bande armate nel Pd? Vero - quella Renziana era la più feroce” : “Renzi alla Leopolda ha detto che ha un disegno: fare quello che ha fatto Macron. Premesso che io non amo particolarmente Macron, che però ha fatto un’operazione politica di successo, ma Renzi è più Mastella che Macron“. sono le parole dell’europarlamentare di Siamo Europei, Carlo Calenda, ospite de “L’aria che tira”, su La7. E spiega: “quella di Macron è stata un’operazione di rottura, ...

Manovra : Gelmini - ‘è attacco a ceto medio - se Renzi vero liberale non la voti’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Dopo aver letto le interviste di Conte e Gualtieri sono non solo preoccupati ma anche arrabbiati perchè siamo di fronte ad un attacco al ceto medio”. Lo dice Maria Stella Gelmini, capogruppo Fi alla Camera, in una conferenza stampa di Fi a Montecitorio sulla Manovra. “Tutto questo sa di stato di polizia, di attacco alle tasche degli italiani. C’è un aumento delle tasse pari a 7,6 ...

Il vero vincitore del duello tra Salvini e Renzi su Twitter : Dal match tra Renzi e Salvini su Twitter è uscito un pareggio. #RenziSalvini è entrato tra i trending topics raggiungendo la cifra record di 23.400 tweet, con un picco di 8 mila tweet, alle 23. A vincere è stato il grosso share di pubblico (25% in tv, dato Auditel) che ha seguito l'evento televisivo. Twitter si conferma così un poderoso strumento di “second screen”, ossia una modalità complementare di fruizione del prodotto televisivo, ...

Salvini vs Renzi - un vero faccia a faccia sulla tv pubblica. Finalmente : Finalmente. Due leader a confronto, un faccia a faccia senza filtri, né veti sugli ospiti, domande concordate e applausi finti. Finalmente una Rai che fa servizio pubblico. I due narcisi pop della politica nazionale si sono scontrati l’altra sera alla ‘terza camera’ di Vespa, conduttore visibilmente soddisfatto di ospitare l’evento che ha realizzato oltre il 25% di share, un record per Porta a Porta (per intenderci: uno share così la ...

Salvini contro Renzi da Vespa - Senaldi a L'aria che tira : "Ecco chi è stato il vero vincitore" : "Il vero vincitore è Bruno Vespa". Ospite di L'aria che tira da Myrta Merlino, il direttore di Libero Pietro Senaldi commenta così il confronto in tv di martedì sera a Porta a porta tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. "Il titolo sarebbe Vorrei tanto essere premier ma non lo sono - sorride Senaldi -,

Salvini e Renzi duro scontro da Vespa ma era vero o nemici per finta? Ecco cosa ha visto un giornalista prima della diretta : Uno scontro senza risparmiarsi quello tra i due Matteo ieri da Bruno Vespa. Quattro milioni di spettatori incollati al televisore per vedere i due duellanti. Uno leader incontrastato della Lega, partito vicino al 34% dei consensi, l’altro il grande regista del governo giallorosso e poi fondatore di Italia Viva. Secondo il giornalista Michele Brambilla presente alla trasmissione i due, davanti alle telecamere se le sono date di santa ...

**Governo : Renzi - ‘voglio fare festa a Conte? Non è vero’** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Non è vero”. Matteo Renzi risponde così a Bruno Vespa a Porta a Porta che gli chiede se voglia ‘fare la festa’ al premier Giuseppe Conte. L'articolo **Governo: Renzi, ‘voglio fare festa a Conte? Non è vero’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Otto e Mezzo - Paolo Mieli su Matteo Renzi : "Il suo vero obiettivo è fare un nuovo governo Pd-M5s senza Conte" : Paolo Mieli, ospite a Otto e Mezzo da Lilli Gruber svela il vero obiettivo di Matteo Renzi: "L'ex premier mina alla legislatura, lui matura il desiderio di far fuori Giuseppe Conte. Nei suoi disegni il leader di Italia Viva pensa di sostituire il presidente del Consiglio con un altro nome, mantenend

Silvio Berlusconi - Renata Polverini su Matteo Renzi : "Cosa pensa davvero il Cav di lui" : Lamenta di aver subito una mancanza di rispetto e ammonisce quanti, in sostanza, farebbero meglio ad andare direttamente nella Lega o in FdI. Renata Polverini, dopo essersi autosospesa da Forza Italia (e data in grande avvicinamento a Italia Viva di Matteo Renzi), fa il punto della situazione ai mic

Def : Zingaretti - ‘su Iva vittoria Renzi-Di Maio? non è vero - tutti contenti’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Lo stop all’aumento dell’Iva è una vittoria di Di Maio e Renzi? “Non è vero. L’Iva per fortuna non aumenta e siamo tutti contenti per questo. Anche perchè per colpa di Salvini abbiamo ereditato 23 miliardi di euro”. Lo dice Nicola Zingaretti al Tg3. L'articolo Def: Zingaretti, ‘su Iva vittoria Renzi-Di Maio? non è vero, tutti contenti’ sembra essere il primo su ...

Silvia Vono - l'sms con cui ha comunicato a Luigi Di Maio il passaggio con Renzi : "Tutto vero - non ti stupire" : La prima è stata la senatrice Silvia Vono, ma radio Transatlantico dice che potrebbe non essere l'unica. La prima a mollare il M5s e Luigi Di Maio per andare con Matteo Renzi, ossia con l'arci-nemico, con il simbolo di tutte le battaglie grilline, con quello che per i pentastellati è causa ed origin

Renzi : “Non è vero che ho comunicato l’uscita a Zingaretti su Whatsapp. Carcere agli evasori? Il tema è tracciare i denari” : Non è vero, giura: Nicola Zingaretti non è stato avvisato via Whatsapp quando la decisione di lasciare il Pd era ormai presa. Matteo Renzi risponde al retroscena comunicato dal segretario del Pd riguardo all’addio dell’ex premier ai dem per fondare Italia Viva. “Non è così, però io ho preso l’impegno di non fare nessuna polemica con Zingaretti. Ora che esco dal partito, rientreranno D’Alema e Bersani, contenti loro contenti ...

LoRenzin rifiuta corte Renzi : vero nemico è Salvini - sbagliata la scissione : Roma – “Io sono stata ministra con Enrico Letta e Paolo Gentiloni, mi sono trovata in sintonia con Dario Franceschini. E ho capito che in questo momento, nel Pd, si apre uno spazio enorme per chi vuole rappresentare un’area di centro, moderata e riformista. C’è bisogno di una grande casa politica per combattere alla pari con il vero avversario di tutti noi che è Matteo Salvini e il concetto di democrazia illiberale che porta avanti”. Così ...