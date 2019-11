Renault Clio | lo spot bellissimo che racconta l’amore LGBT

Renault - La Clio Cup si chiude nel segno di Jelmini : Dopo aver conquistato il titolo della Renault Clio Cup a Vallelunga, Felice Jelmini ha chiuso in bellezza la stagione 2019 del monomarca. Sul circuito di Imola, il pilota del team Composit Motorsport ha centrato una doppia pole position nelle qualifiche e ha poi conquistato entrambe le gare, raggiungendo le dieci vittorie stagionali, un record per questa categoria.Successi anche per Distrutti e Ongaretto. Sempre a Imola, la Clio Cup Italia ha ...