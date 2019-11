Regioni | a Venezia l’assemblea del Gect ‘Euregio senza Confini’ | entra l’Istria

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019), 12 nov. (Adnkronos) –ha ospitato oggi la 15.a Assemblea del‘EuregioConfini”, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale costituito nel 2012 dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma FriuliGiulia e dal Land austriaco della Carinzia per favorire e promuovere la collaborazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell’ambito dell’Unione Europea, attuando progetti comuni per lo sviluppo dei rispettivi territori e per le popolazioni di confine coinvolte.Un ordine del giorno particolarmente nutrito quello discusso nella sala polifunzionale del palazzo regionale ‘Grandi Stazioni” dal presidente dele governatore della Carinzia, Peter Kaiser, dall’assessore alla programmazione Fondi Ue, al turismo e al commercio estero della Regione del Veneto, Federico Caner (delegato ...

risorsa_acqua : RT @ErasmoDAngelis: #Maltempo un martedì preoccupante con allerta rossa in tre regioni #Basilicata #Calabria #Sicilia e acqua alta record a… - infoitinterno : Allerta meteo in diverse regioni del centro-sud, acqua alta a Venezia - andvaccaro : RT @ErasmoDAngelis: #Maltempo un martedì preoccupante con allerta rossa in tre regioni #Basilicata #Calabria #Sicilia e acqua alta record a… -