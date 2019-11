Regionali Calabria | M5s incassa il no di Callipo Di Maio | “Se non siamo pronti non ci

Matteo Salvini gode - Regionali in Calabria il 26 gennaio. Election day con l'Emilia - Conte - Pd e M5s travolti? : Una slavina su Pd e M5s chiamata "Election day". Il 26 gennaio è la data scelta dal governatore uscente Mario Oliverio, democratico, per le elezioni regionali in Calabria. Data cruciale, perché coincide con il voto in Emilia Romagna. Di fatto, un assist a Matteo Salvini e alla Lega visto che più il

Regionali Calabria - Di Maio stoppa la candidatura di Dalila Nesci : in lizza Laghi e Callipo : Tra le regioni prossime al voto, nel 2020, c'è anche la Calabria. Luigi Di Maio ha stoppato la candidatura della deputata grillina Dalila Nesci. I nomi che circolano sono quelli del medico ambientalista Ferdinando Laghi e dell'imprenditore del tonno Pippo Callipo. Nei mesi scorsi è spuntato anche il nome di Giuseppe Gualtieri.Continua a leggere

Regionali - M5S da solo in Emilia Romagna e Calabria : non sarà riproposta alleanza con il PD : Luigi Di Maio ieri ha avuto una serata molto impegnativa. Dopo la sconfitta in Umbria urgeva trovare subito una soluzione per le prossime Regionali, quelle in Emilia Romagna e Calabria. E la decisione sembra essere stata presa: il MoVimento 5 Stelle correrà da solo. O meglio, potrebbe allearsi con qualche lista civica, ma non con il PD.Dopo la riunione al Senato con gli eletti dell'Emilia Romagna, Di Maio ieri sera ai giornalisti ha detto ...

Elezioni Regionali : dopo l'Umbria si vota in Calabria ed Emilia Romagna. La guida : Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 restano due importanti appuntamenti elettorali nel calendario delle Elezioni...

Calabria - elezioni Regionali gennaio 2020 : candidati cercasi per il centrosinistra e centrodestra : L’importante non è partecipare ma vincere, indipendentemente dalla competizione. Come in ogni gara agonistica anche in politica conta un solo

Elezioni Regionali : si vota prima in Umbria poi in Calabria ed Emilia Romagna. La guida al voto : Gli italiani potranno dire la loro alle urne: restano infatti tre importanti appuntamenti elettorali nel calendario...

Vertice Di Maio-Zingaretti : alla ricerca di un'intesa in vista delle Regionali in Calabria : In casa grillina non si fa in tempo a festeggiare la vittoria per l'approvazione della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, che subito si pone in essere una nuova e aspra discussione incardinata sul malcontento di circa trenta deputati e senatori affiliati del Movimento Cinque Stelle, pronti a schierarsi contro il loro capo politico, Luigi Di Maio. Una tale tensione deriva non soltanto dalle perplessità circa la norma approvata ...

Regionali : anche Calabria sul tavolo incontro Zingaretti-Di Maio (2) : (AdnKronos) – Al momento, a quanto si apprende, non ci sarebbe ancora nessuna intesa sulle Regionali in Calabria, tema affrontato nell’incontro di ieri tra Zingaretti e Di Maio. L'articolo Regionali: anche Calabria sul tavolo incontro Zingaretti-Di Maio (2) sembra essere il primo su Meteo Web.

Dopo l'Umbria - la Calabria. Cena tra Di Maio e Zingaretti per trovare un'intesa sulle Regionali : Cena di lavoro ieri sera a Roma tra i leader di M5s e Pd, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Secondo quanto si è appreso, oltre al voto odierno sul taglio dei parlamentari, Zingaretti e Di Maio hanno anche affrontato il tema del voto di fine ottobre in Umbria e delle prossime elezioni regionali in Calabria. Pd e M5s, secondo quanto si è appreso, non avrebbero ancora raggiunto l’intesa per allearsi con un candidato comune ...

Luigi Di Maio - la grillina Nesci contro il Patto Civico : "La mia candidatura alle Regionali in Calabria resta" : Le Regionali mettono alla prova l'alleanza giallo-rossa. Lo sa anche Dalila Nesci, grillina quasi dissidente, che ha deciso di andare contro il parere di Luigi Di Maio: "In attesa di una strategia più delineata per la Calabria – ha spiegato al Fatto Quotidiano - io rimango a disposizione con la mia