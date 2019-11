Realme X2 Pro | il nuovo flagship killer | disponibile all’acquisto in Italia

Realme X2 e Realme 5 Pro a prezzi niente male su Amazon con questi codici sconto : Realme X2 e Realme 5 Pro, quest'ultimo in tre varianti, sono in offerta su Amazon, sul quale impazzano gli sconti dello Speciale Tesori Nascosti. L'articolo Realme X2 e Realme 5 Pro a prezzi niente male su Amazon con questi codici sconto proviene da TuttoAndroid.

Realme X2 e Realme 5 Pro a prezzi niente male su Amazon con questi codici : Realme X2 e Realme 5 Pro, quest'ultimo in tre varianti, sono in offerta su Amazon, sul quale impazzano gli sconti dello Speciale Tesori Nascosti.

L'attesa è quasi finita : abbiamo una data per la fase di pre-ordine del Realme X2 Pro : Realme annuncia su Twitter che il nuovo X2 Pro sarà disponibile in pre-ordine dal prossimo 4 novembre 2019 con prezzi a partire da 399 euro

Ecco LineageOS 16 unofficial per Realme 5 Pro e XT e TWRP unofficial per Realme 5 Pro : Primi assaggi di modding per Realme 5 Pro e XT: per entrambi c'è la prima build non ufficiale della LineageOS 16, per il primo anche la prima della TWRP.

Realme rilascia i sorgenti del kernel per Realme 5 - 5 Pro e XT e annuncia la ColorOS Beta per quest'ultimo : ColorOS Beta annunciata per Realme XT, mentre i sorgenti kernel sono disponibili anche per Realme 5 e 5 Pro per la felicità dei modder.

Realme X2 e 5 Pro arrivano in Europa con prezzi aggressivi : si parte da 199 euro : È sfida aperta anche in europa tra Realme e Redmi, aziende cinesi rispettivamente figlie di OPPO e Xiaomi

Realme X2 Pro - arriva anche in Italia il top di gamma da 399 euro : (Foto: Realme) Realme X2 Pro è ufficiale anche in europa e lui sì che può fregiarsi del titolo di flagship killer laddove ormai OnePlus è passato dall’altra parte della barricata. Il nuovo top di gamma economico punta forte su schermo, fotocamera, design, batteria e soprattutto su un prezzo interessantissimo. Il design è curato e ricercato grazie al telaio in alluminio, la cornice ridotta attorno allo schermo (che occupa quasi il 92% del ...

Display a 90 Hz e fino a 12 GB di RAM : ecco Realme X2 Pro - ufficiale con ottime specifiche : Realme presenta ufficialmente il nuovo X2 Pro, smartphone Android di fascia alta con Display a 90 Hz

OPPO Reno 10x Zoom - Huawei P30/P30 Pro e Realme X si aggiornano : patch di sicurezza e non solo : OPPO Reno 10x Zoom, Huawei P30/P30 Pro e Realme X si aggiornano: patch di sicurezza e miglioramenti a livello di stabilità di sistema, queste le novità

Voglia di Android 10? Eccolo su Realme 3 Pro - Xiaomi Mi A2 Lite - Samsung Galaxy S7 e non solo - grazie alle custom ROM : Realme 3 Pro, Samsung Galaxy S7, Xiaomi Mi A2 Lite, Lenovo ZUK Z1, Sony Xperia XA2 e Lenovo P2 ricevono Android 10 grazie alle custom ROM.

OnePlus 7T Pro (anche in McLaren Edition) - Motorola One Macro e Realme X2 Pro saranno presentati nei prossimi 7 giorni : Nel giro dei prossimi sette giorni saranno presentati OnePlus 7T Pro (anche in versione McLaren Edition), Motorola One Macro e Realme X2 Pro

Ecco il nuovo Realme X2 Pro : smartphone con hardware al top : Realme pare essere finalmente pronta a lanciare il guanto di sfida ai big del settore hi-tech legati alla telefonia. Per farlo ha scelto di investire tutto su un hardware di punta, in grado di competere – almeno sulla carta – con il resto degli smartphone di fascia alta. Il Realme X2 Pro è il nuovo smartphone Android appena presentato e che, secondo da quanto ci è dato sapere, monterà il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 855 ...

Promette bene il Realme X2 Pro : top di gamma con schermo a 90 Hz : Oggi vi parleremo del Realme X2 Pro, uno smartphone che monterà uno schermo OLED con refresh rate a 90 Hz, come confermato dal CPO direttamente su Weibo. Stando a quanto riportato da 'GSMArena.com', si tratterà di un device animato dallo Snapdragon 855+, il primo prodotto dall'azienda, e tra l'altro avente il nome in codice 'Super Warrior', che lunga la dice sulla bontà del terminale. Un'altra caratteristica del Realme X2 Pro? La batteria da ...