Ralph Lauren | perché guardare il suo documentario

“Very Ralph” - arriva in Italia il docufilm HBO su Ralph Lauren : Dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, arriva in prima visione su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) "Very Ralph", il documentario HBO realizzato sullo stilista Ralph Lauren di cui è stata svelata una clip in anteprima. Prodotto e diretto da Susan Lacy, "Very Ralph", in onda il 16 novembre alle 21.15 (e disponibile on demand su Sky e NOW TV), cerca di raccontare l'uomo che si cela dietro l'icona della moda e uno ...