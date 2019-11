Rally d' Australia - Evento cancellato | la Hyundai è campione costruttori

Cancellato il Rally d’Australia a causa degli incenti - il Mondiale termina in anticipo : vincono Tanak e Hyundai : Il Rally d’Australia 2019, ultima tappa del Mondiale di Rally , è stato Cancellato a causa degli incendi che stanno divampando nella parte settentrionale del Nuovo Galles del Sud dove la prova si sarebbe dovuta svolgere nel weekend del 14-17 novembre. WRC, d’accordo con le varie scuderie e le autorità locali, ha deciso di annullare definitivamente l’evento dopo le ipotesi di accorciarlo o di spostarlo in altra sede. I vigili del ...

World Solar Challenge - al via in Australia il Rally delle auto solari : Al via la nuova edizione del World Solar Challenge (13-20 ottobre), il rally per veicoli a energia Solare che attraversa l’intero continente Australiano, da Darwin ad Adelaide, lungo 3000 km di strade remote, usando solo l’energia Solare. La gara biennale, che si tiene dal 1987 è un banco di prova dell’energia Solare applicata ai veicoli. Partecipano oltre 40 squadre di 21 Paesi. L’Italia è presente anche quest’anno ...