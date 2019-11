Raid incendiario contro la pizzeria Impastato

Fonte : agi

(Di martedì 12 novembre 2019)lagestita da Giovanni, fratello di Peppino, ucciso dalla mafia nel maggio 1978. Ignoti hanno fatto ingresso nella notte nel locale appiccando il fuoco a un pensile della cucina e alla cassa e le fiamme si sarebbero propagate velocemente se non fossero intervenuti i vigili del fuoco. "È un fatto inaccettabile che vogliamo capire, non ci fermeranno", assicura Giovanni". "È' avvenuto questo fatto inquietante - dice ancora all'AGI Giovanni- forse perché ci vogliono impedire di aprire. Bisogna indagare su questo: la nostra storia la conoscono tutti, chiaramente è un po' scomoda, ogni anno programmiamo delle iniziative su attività antimafia. Vedo qualcosa di strano in questo attentato. Sicuramente influisce molto il nostro passato, il nostro impegno che portiamo avanti". Poi spiega: "Un ragazzo che lavora qui ...

