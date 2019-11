Puglia | una vittima ad altamura | allerta meteo arancione domani e scuole chiuse ELENCO

17 anni fa il terremoto in Molise e il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia : bambina sopravvissuta ora sarà una maestra [FOTO] : 17 anni fa, un terremoto di magnitudo 6 fece crollare una scuola a San Giuliano di Puglia . Nel crollo , 27 bambini e una maestra persero la vita. Oggi Veronica D’Ascenzo, bambina sopravvissuta alla tragedia, è diventata maestra . “Ho voluto fare un lavoro che mi desse modo di ricambiare tutta la solidarietà che ho ricevuto: l’insegnante riesce ad arrivare nel cuore di ogni allievo e mette le basi per quello che sarà ...

Regione Puglia - così funzionava il sistema delle assunzioni dei Cera : "Come una salumeria" : Dalle intercettazioni dell'inchiesta sui due politici foggiani, Angelo e Napoleone Cera , padre e figlio, la ricostruzione di una macchina che produceva posti di lavoro in cambio di voti. Nelle indagini coinvolti il governatore Michele Emiliano e l'assessore regionale Salvatore...

Temporali in Puglia : una tromba d'aria si forma in Salento : Una blanda area ciclonica sta alimentando dell'instabilità a carattere sparso in queste ore sull'Italia, in particolare al centro-sud. Rovesci e Temporali localmente di forte intensità stanno...