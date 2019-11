Fonte : ilfoglio

(Di martedì 12 novembre 2019) Milano. Quando Pedro Sánchez, alla fine della conferenza stampa, si è rivolto verso Pablo Iglesias per stringergli la mano e questi invece l’ha abbracciato inaspettatamente, con il sorriso dello sposo novello, per un secondo è sembrato che il rumore degli otturatori delle fotocamere si interrompesse

ilfoglio_it : Populisti in cerca di cravatte. Dopo un’elezione inutile, Pedro Sánchez si butta tra le braccia di Podemos. Tendenz… - brunoforesi : RT @GToccafondi: Non abbiamo bisogno di populisti, ma di buon senso: Tav, aeroporto, tramvie, sicurezza e lavoro non si affrontano con le u… - Francesco1Porto : RT @GToccafondi: Non abbiamo bisogno di populisti, ma di buon senso: Tav, aeroporto, tramvie, sicurezza e lavoro non si affrontano con le u… -