Polonia | il Ct su Milik | “Stiamo facendo di tutto per recuperarlo…”

NAPOLI - INFORTUNIO MILIK/ Portavoce Polonia 'sminuisce' : "2/3 giorni e sarà in campo' : NAPOLI, INFORTUNIO di MILIK. Il Portavoce della Polonia, Jakub Kwiatkowski, dipinge una situazione ottimistica: "In campo a breve"

CorSport : per Milik tendinite al pube. Iniziata terapia in Polonia : Contro il Genoa Milik è stato costretto a dare forfait all’ultimo minuto. In un primo momento la società ha parlato genericamente di indisposizione. Poi, dalla Polonia, è arrivata la notizia del riacutizzarsi dei problemi inguinali che hanno tenuto il polacco lontano dai campi nelle prime quattro di campionato. Oggi il Corriere dello Sport riporta la diagnosi precisa per l’attaccante del Napoli: tendinite al pube, la stessa di quest’estate, ...

Riscossa Polonia. Dopo Milik - torna al gol Piatek (ma al Milan non basta) : Ieri Milik, stasera Piatek. Il ritorno dei polacchi del gol. Piatek questa sera ha rotto il digiuno e fermato la presunta crisi personale. Non quella del Milan che non è riuscito ad andare oltre il pareggio in casa col Lecce per 2-2. Un gol di Piatek a un quarto d’ora dalla fine sembrava aver dato la vittoria ai rossoneri. E la prima vittoria al nuovo allenatore Pioli. Ma non avevano fatto i conti con la combattività del Lecce di Liverani ...

Pardo : ”Milik ha ritrovato il gol con la Polonia ed è importante per un attaccante” : Pardo: Anche ad Insigne ha fatto bene questa sosta, ma il Napoli ora deve essere bravo a non farsi prendere dalle critiche perché c’è ancora una stagione da giocare A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pierluigi Pardo, per parlare del Napoli, di Milik, della Nazionale italiana e di altro. Questo quanto detto dal giornalista: “Milik ha ritrovato il gol con la Polonia ed è importante per un ...

Milik dopo gol e vittoria con la Polonia : ”Ho fiducia in me stesso” : Milik: “Vorrei giocare un po’ di più, avere più di 15 minuti a partita, ma non dirò altro Arek Milik, attaccante del Napoli e della Polonia ha parlato al termine della partita della sua Nazionale. Il goal segnato e la vittoria contro la Macedonia gli hanno restituito quel morale perso da tempo. Queste le sua parole “Vorrei giocare un po’ di più, avere più di 15 minuti a partita, ma non dirò altro. E’ stato un goal ...