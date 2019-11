' Pezzi Unici' | tutto sulla nuova serie tv di Cinzia Th Torrini

Pezzi Unici - storie di riscatto tra le botteghe fiorentine : Dopo il grande successo di “Sorelle”, la fiction di Rai1 con Anna Valle girata a Matera, Cinzia TH Torrini firma una nuova serie in sei serate per l’ammiraglia Rai: “Pezzi Unici”, una coproduzione Rai Fiction-Indiana Production in collaborazione con Cassiopea Film Production. Una crime story che abbraccia anche il racconto generazionale, il dramma sociale e il giallo. Nel cast Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Irene Ferri e i cinque “Pezzi ...

“Pezzi unici” : ecco tutte le anticipazioni della nuova serie tv firmata da Cinzia TH Torrini : Una crime story ambientata a Firenze che abbraccia racconto generazionale, dramma sociale e giallo. È “Pezzi unici” la nuova serie in sei serate firmata da Cinzia TH Torrini, una coproduzione Rai Fiction-Indiana Production in collaborazione con Cassiopea Film Production, che Rai1 propone in prima visione tv e in prima serata da domenica 17 novembre. La serie tv sarà disponibile anche su RaiPlay. Nel cast Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, ...

Pezzi Unici - la conferenza stampa : tutte le dichiarazioni : [live_placement]Oggi, martedì 12 novembre 2019, a partire dalle ore 11:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Pezzi Unici, serie tv di Rai 1, diretta da Cinzia TH Torrini, con Sergio Castellitto, Irene Ferri, Giorgio Panariello e Fabrizia Sacchi.prosegui la letturaPezzi Unici, la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni pubblicato su TVBlog.it 12 novembre 2019 12:02.

Pezzi Unici : la conferenza stampa in diretta : [live_placement] Oggi, martedì 12 novembre 2019, a partire dalle ore 11:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Pezzi Unici, serie tv di Rai 1, diretta da Cinzia TH Torrini, con Sergio Castellitto, Irene Ferri, Giorgio Panariello e Fabrizia Sacchi.Pezzi Unici: la serie tvprosegui la letturaPezzi Unici: la conferenza stampa in diretta pubblicato su TVBlog.it 12 novembre 2019 11:02.

Pezzi Unici : la conferenza stampa in diretta dalle ore 11 : 30 : Oggi, martedì 12 novembre 2019, a partire dalle ore 11:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Pezzi Unici, serie tv di Rai 1, diretta da Cinzia TH Torrini, con Sergio Castellitto, Irene Ferri, Giorgio Panariello e Fabrizia Sacchi.Pezzi Unici: la serie tvprosegui la letturaPezzi Unici: la conferenza stampa in diretta dalle ore 11:30 pubblicato su TVBlog.it 12 novembre 2019 05:02.

Il cast racconta Pezzi Unici - la serie con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello dal 17 novembre su Rai1 (video) : Con un video dal backstage che racconta i personaggi e l'ambientazione della fiction di Cinzia TH Torrini, Rai1 presenta Pezzi Unici, la miniserie con Sergio castellitto e Giorgio Panariello in arrivo in prima serata su Rai1 da domenica 17 novembre. La regista e il cast raccontano la storia di questa serie a età tra dramma e romanzo di formazione, ma con aperture alla commedia: un castellitto dall'inedita calata fiorentina è il protagonista ...

Pezzi Unici - la nuova fiction Rai in onda da domenica 17 novembre : Al via domenica 17 novembre una nuovissima fiction di Rai 1 dal titolo 'Pezzi unici' con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello tra i protagonisti. La serie diretta da Cinzia Th Torrini è composta da sei puntate, sarà un mix tra il dramma e il giallo e si preannuncia già uno dei prodotti di punta della Rai di questo autunno. La storia Vanni (Sergio Castellitto) è un falegname con una storia tragica alle spalle. Suo figlio Lorenzo è morto ...