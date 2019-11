“Pezzi unici” | ecco tutte le anticipazioni della nuova serie tv firmata da Cinzia TH

Fonte : domanipress

(Di martedì 12 novembre 2019) Una crime story ambientata a Firenze che abbraccia racconto generazionale, dramma sociale e giallo. Èlain sei seratedaTH Torrini, una coproduzione Rai Fiction-Indiana Production in collaborazione con Cassiopea Film Production, che Rai1 propone in prima visione tv e in prima serata da domenica 17 novembre. Latv sarà disponibile anche su RaiPlay. Nel cast Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Irene Ferri e i cinqueinterpretati da giovani attori esordienti. Vanni è un artigiano fiorentino, un maestrolavorazione del legno. Il mestiere e la bottega che porta il suo nome vengono da lontano: un lascito che la sua famiglia tramanda da generazioni. Uomo tutto d’un pezzo, vecchio stampo, nell’arte dell’intaglio e del restauro Vanni non ha eguali. Come padre però ha fallito. Lorenzo, il suo unico figlio, temperamento da ...

