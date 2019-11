Perché «War of the worlds» è la serie tv del momento nonostante i tanti remake

World of Warcraft : "Blizzard deve spiegare Perché nel gioco è presente una gilda di suprematisti bianchi" : Lou Correa è un deputato americano che ha scoperto che all'interno di World of Warcraft, una gilda di suprematisti bianchi avrebbe inscenato una festa razzista dedicata ad Halloween.Il membro del Congresso ha pubblicato uno screenshot sul suo account Twitter ufficiale catturato da un membro del suo staff che mostra un avatar di un giocatore vestito con abiti pensati per assomigliare a quello dei KKK. Accanto a lui posano due personaggi neri, uno ...

Il boss di PlayStation spiega Perché non vedremo esclusive come God of War e Spider-Man su PS Now al lancio : Il boss di PlayStation Jim Ryan ha svelato perché Sony non ha lanciato le sue maggiori esclusive su PlayStation Now.Il CEO di Sony Interactive Entertainment, dunque, ha affrontato una delle critiche rivolte al servizio streaming.Sebbene Sony abbia aumentato i suoi investimenti nello streaming, più recentemente con una riduzione del prezzo di PS Now, il servizio è ancora prevalentemente popolato da titoli classici. I più grandi giochi PS4, come ...

Gli sviluppatori di Star Wars Jedi : Fallen Order spiegano Perché non sarà possibile smembrare gli Stormtrooper : L'imminente Star Wars Jedi: Fallen Order promette di offrire una profonda esperienza di Star Wars, con una storia originale e una grande enfasi su incredibili combattimenti con la spada laser. Ma una cosa non la vedremo nel gioco: lo smembramento degli Stormtroopers nemici.In un altro franchise, questa sarebbe una cosa strana su cui concentrarsi. Ma lo smembramento e le spade laser di Star Wars sono andate di pari passo dall'inizio, quando ...

Un malware fa tremare i dispositivi Android Perché non è disinstallabile : Circa 45000 dispositivi Android sono stati infettati dal malware xHelper di cui ancora oggi non si conosce il meccanismo d'azione L'articolo Un malware fa tremare i dispositivi Android perché non è disinstallabile proviene da TuttoAndroid.

Perché David Benioff e D.B. Weiss hanno abbandonato la nuova trilogia di «Star Wars» : David Benioff e D.B. Weiss abbandonano il progetto Star Wars. In agosto il duo di autori de Il Trono di Spade hanno firmato un accordo milionario con Netflix, che con 200 milioni di dollari l'aveva spuntata rispetto alle offerte di altre aziende, tra cui la stessa HBO, che s'è dovuta rassegnare a dire addio a due dei suoi maggiori sceneggiatori. L'agenda di Benioff e Weiss, però, era già piuttosto piena prima di ...

Star Wars Jedi : Fallen Order non avrà il viaggio rapido - ecco Perché : Proprio come i titoli Metroid da cui trae ispirazione, anche Star Wars Jedi: Fallen Order non avrà l'opzione di viaggio rapido. Ciò significa che se lascerete un pianeta, per ritornarci dovrete utilizzare la navicella."Gran parte del gioco è esplorativo" ha dichiarato durante un'intervista il produttore del gioco, Blair Brown. "Non avere il viaggio rapido incoraggia il giocatore ad abbandonare il percorso battuto. Inoltre, mentre viaggerete ...

Perché Mark Zuckerberg si sta scontrando con la candidata presidenziale Elizabeth Warren : Mark Zuckerberg (foto: Justin Sullivan/Getty Images) Il 1° ottobre The Verge, un importante quotidiano di tecnologia statunitense, ha pubblicato un audio risalente allo scorso luglio nel quale si sente il fondatore e Ceo di Facebook Mark Zuckerberg attaccare la senatrice e candidata alle presidenziali del 2020 Elizabeth Warren per via del suo piano di “fare a pezzi” i big tech. Il progetto – che è stato presentato a marzo – prevede, tra le ...

Perché non ci sarà una seconda stagione di Chernobyl - nonostante il successo da Emmy Award : Non è mai stata nelle intenzioni dei creatori e la vittoria agli Emmy non ha cambiato i loro piani: non ci sarà una seconda stagione di Chernobyl, la miniserie rivelazione dell'anno che ha raccontato il disastro ecologico del 1986 e le sue devastanti conseguenze tra omertà di Stato e passione civile di alcuni isolati eroi. Una produzione HBO e Sky Original che ha incantato il pubblico e suscitato un coro unanime di critiche entusiaste: con ...

Perché 4 GB di aggiornamento sul Huawei P20 TIM con firmware 328? Chiarimenti : I possessori di un Huawei P20 TIM, in questo lunedì' 23 settembre, stanno ricevendo la notifica via OTA relativa alla disponibilità dell'aggiornamento targato 328 sul loro device. Più che in altri casi, l'update sta destando numerosi interessi, soprattutto per il suo peso anomalo rispetto a firmware precedenti. In realtà, sulle pagine di OM, già sono presenti dei riferimenti allo stesso adeguamento software da inizio settembre ma, in quel ...