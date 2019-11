Per Liliana Segre | in migliaia sotto la pioggia contro l’odio

Liliana Segre - folla al presidio Per la senatrice : “Oltre 5mila Persone al museo della Shoah” : Si sono ritrovati in migliaia al binario 21 della stazione centrale di Milano per testimoniare vicinanza a Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti e oggi senatrice a vita fatta oggetto di messaggi di odio su internet. “Non grideremmo al lupo, se il lupo non ci fosse”, dove per “lupo” si intendono fascismo e razzismo, sono le parole risuonate davanti al museo della Shoah durante il presidio intitolato ...

A Milano in 5mila sotto la pioggia Per Liliana Segre : "La tua scorta siamo noi" : In piazza per Liliana Segre. Non è bastata la pioggia battente a fermare le oltre 5.000 persone che hanno risposto all’appello per una mobilitazione pacifica in solidarietà della senatrice a vita, colpita da ripetute minacce. L’iniziativa è stata promossa dalle associazioni Bella Ciao, Milano!, Anpi e Aned.Al presidio davanti al memoriale della Shoah, lanciato nella giornata di venerdì 8 novembre su ...

Il sindaco di Piombino : "Cittadinanza onoraria a Liliana Segre? Una provocazione - non ha fatto niente Per la città" : Così Francesco Ferrari, di Fratelli d'Italia, ha bocciato la richiesta avanzata in consiglio comunale da Rifondazione comunista. Il primo cittadino di Pisa Michele Conti (Lega): "Noi intenzionati a darle il riconoscimento"

Liliana Segre - il presidente israeliano scrive una lettera alla senatrice : “Inorridito Per le minacce. L’aspetto a Gerusalemme” : “Cara signora senatrice, sono rimasto inorridito nell’ascoltare la notizia che lei ha dovuto ricevere protezione a garanzia della sicurezza a causa delle minacce antisemite. Sono profondamente dispiaciuto che le circostanze che mi portano a scriverle siano così dolorose”. Inizia così la lettera di solidarietà scritta dal presidente israeliano Reuven Rivlin alla senatrice Liliana Segre, destinataria di 200 messaggi di odio al ...

La7 - Gruber contro Salvini : “Si paragona a Liliana Segre - ma come si Permette? Ha sdoganato linguaggio violento - dunque la violenza” : “Matteo Salvini paragona se stesso e la sua biografia a quella di Liliana Segre. paragona le minacce che ha ricevuto lui con quelle indirizzate alla senatrice a vita. Ma come si permette?”. Sono le parole della giornalista e conduttrice Lilli Gruber, ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live,su La7, in riferimento ai commenti del Segretario della Lega sulla scorta a Liliana Segre. “Ha sdoganato un linguaggio violento. E dunque ...

Liliana Segre - Salvini smentisce l’incontro : “Ci sarà - ma più avanti”. Franceschini : “Riattivati 25 milioni Per Museo dell’ebraismo di Ferrara” : Matteo Salvini smentisce di aver incontrato, nella serata di venerdì, la senatrice a vita Liliana Segre, vittima di minacce e offese sui social che hanno giustificato la scelta del prefetto di Milano, Renato Saccone, in accordo con il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, di affidarle la scorta. L’ex titolare del Viminale, ai microfoni dei giornalisti che lo hanno incontrato al suo arrivo a Eicma, ha smentito la notizia diffusa ...

"Non avrei mai pensato di averne bisogno". Lo stupore di Liliana Segre Per la scorta : La scorta a Liliana Segre continua a scuotere il mondo politico con il Capo dello Stato e il governo che sono tornati a denunciare i rigurgiti di odio nel Paese. Per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "se è necessario a una signora anziana che non ha mai fatto male alcuno ma che il male lo ha subito da bambina in modo crudele come Liliana Segre di avere una scorta, vuol dire che questi interrogativi dei bambini, che chiedono ...

Il sindaco leghista di Ferrara propone la cittadinanza onoraria Per Liliana Segre : "Onorare la sua storia" : “Ferrara proporrà a Liliana Segre la cittadinanza onoraria. In questo modo vogliamo onorare la storia personale della senatrice, simbolo delle immense sofferenze di un popolo che ha a Ferrara una rappresentanza forte e coesa”. Lo annuncia il sindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri. Questa volontà, precisa il primo cittadino, “si concretizzerà con una risoluzione che verrà sottoposta lunedì ...

Cara Liliana Segre - ti scrivo Per chiederti scusa. Quello che ti sta succedendo è anche colpa mia : Cara Liliana Segre, ti scrivo questa lettera aperta per chiederti scusa, per chiederti di perdonarci. Quello che ti sta succedendo è responsabilità anche mia. Io sono di destra, lo sono sempre stato. Adesso che ti vedo, dolce nonna novantenne, costretta a subire la presenza di una scorta solo per avere il diritto di passeggiare con tranquillità capisco che abbiano sbagliato tutto, che non abbiano combattuto una battaglia di civiltà. Non voglio ...

Sergio Mattarella : «La scorta a Liliana Segre segno dell'intolleranza di questo Periodo» : «La solidarietà, la convivenza, il senso di responsabilità devono contrastare l'intolleranza, l'odio, la contrapposizione». Lo ha detto il presidente della...