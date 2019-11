Per la prima volta il Financial Times nomina una donna alla direzione | è Roula Khalaf

Governo : Salvini - ‘non dura - sPero in primavera sussulto dignità’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Io credo che non riescano ad andare avanti oltre qualche mese… Stanno litigando sulla manovra, su quota 100 ma adesso arriva la riforma della giustizia e la pensano in maniera opposta. Noi litigavamo, ma eravamo in due. Questi sono in 5 a litigare”. Lo dice Matteo Salvini sul Governo a Di Martedì su La7. “In primavera si voterà nelle Marche, in Puglia, in Toscana, in Campania, in ...

Sondaggi politici - Lega ancora primo partito - FdI vola Per la prima volta sopra il 9% : Secondo il Barometro Politico Demopolis la Lega è al 34%, ai livelli delle europee, dopo aver raggiunto il 37% nel momento dell'apertura della crisi di inizio agosto, ed essere poi calato al 32% dopo la formazione dell'esecutivo Conte bis. Costante la crescita del partito di Giorgia Meloni, che per la prima volta supera il 9%: è il secondo partito del centrodestra.Continua a leggere

La prima volta della Var nel tennis… Per correggere l’Occhio di Falco : La macchina per correggere un’altra macchina. Perché l’uomo ha visto meglio. La Var fa il suo esordio nel tennis, dove si usa da anni l’Hawk-Eye, l’Occhio di Falco che controlla le linee del campo. Ma anche l’Occhio di Falco può sbagliare, e allora ecco che arriva la moviola della moviola. E’ successo, per la prima volta nella storia del tennis, durante un incontro delle Next Gen ATP Finals, quelle appena ...

Goal 50 : vince Virgil van Dijk - ma Per la prima volta vengono premiate anche 25 donne : Virgil van DijkCrystal Dunn e Abby DahlkemperDusan TadicEwa PajorRobert LewandowskiBernardo SilvaLucy Bronze AwardKylian MbappéPernille HarderRaheem SterlingRoberto FirminoEllen WhiteAndrew RobertsonSadio ManeTrent Alexander-ArnoldVivianne Miedema e Daniele van de DonkAlisson Becker Sergio AgueroQualcosa (finalmente) è cambiato. La prestigiosa classifica Goal 50, che da sempre ha visto protagonisti i migliori 50 calciatori uomini al mondo negli ...

Romeni in escandescenze Per multa aggrediscono agenti : "Ti faccio fuori prima o poi" : Con l'auto in sosta in un parcheggio irregolare, segnalato esplicitamente dalla segnaletica stradale, i due stranieri si sono rivoltati nei confronti degli agenti che stavano loro comminando una sanzione: "Non conti un c***o, razzista, ti faccio fuori prima o poi" Federico Garau ? Luoghi: Perugia

Cassano : 'CR7 non può andare via prima della fine della partita Perché c'è l'antidoping' : Nonostante la vittoria contro il Milan per 1 a 0 (grazie ad un gol di Dybala), a tenere banco alla Juventus in questi giorni è la discussa sostituzione di Cristiano Ronaldo a mezzora dalla fine della partita, con il portoghese che una volta cambiato si è visto molto arrabbiato con Sarri e ha lasciato l'Allianz Stadium prima della fine della partita. Il caso sembrerebbe essere rientrato il giorno dopo, quando il portoghese ha pubblicato un post ...

Luciano Cannito : "Io e Rossella Brescia Per la prima volta insieme in tv - Barbara d'Urso c'ha provato 147 volte..." : "Per la prima volta io e Rossella Brescia saremo sullo stesso palco, dopo 15 anni che viviamo insieme. La d'Urso ci ha provato 147 volte, non ci è mai riuscita". Lo ha detto Luciano Cannito presentando la sua ospitata in coppia con la compagna Rossella Brescia in Prodigi, la serata benefica in onda su Rai1 mercoledì 13 novembre e realizzata in collaborazione con Unicef ed EndemolShine Italy.I due coreografi, infatti, saranno nella giuria del ...

Prevenzione primaria : dal “British Medical Journal” l’appello Per una nuova visione della medicina : Sono pediatri, epidemiologi e scienziati di fama gli autori dell’appello internazionale pubblicato lo scorso 7 novembre sulle pagine del “British Medical Journal”[i] rivolto a medici e scienziati di tutto il mondo per invertire la rotta nella direzione della Prevenzione primaria: smettere di “fare la conta” dei malati e fornire ai decisori, in tempo reale, le evidenze e le indicazioni utili per intraprendere, senza ritardi, azioni di tutela ...

“Sangue dapPertutto”. Georgette Polizzi è ancora scioccata. Non ne aveva mai parlato prima : Georgette Polizzi ha aperto il suo cuore a ‘Seconda vita’, il programma ideato e condotto da Gabriele Parpiglia. La puntata che vede protagonista Georgette andrà in onda mercoledì 13 novembre su Real Time. La neo moglie di Davide Tresse si è confidata con l’amico giornalista, che infatti era presente alle sue nozze da sogno, e ha rivelato anche un agghiacciante episodio che l’ha segnata per sempre e che non aveva mai raccontato prima. Dai tempi ...

Utilizza la sua sfortuna Per far felice altre Persone - si lascia qualche giorno prima delle nozze e regala il matrimonio ad una sconosciuta : La fine di una storia d’amore lascia sempre un’ondata di tristezza difficile da far passare. Soprattutto se la storia era con una persona frequentata per tanto tempo e di cui si era follemente innamorati. Era il caso di Kolbie Sanders, una ragazza che frequentava l’università in Texas negli Stati Uniti d’America e che si è ritrovata single a una settimana dal matrimonio , perché il futuro marito aveva deciso di lasciarla. La ragazza ...

Cortesie Per gli ospiti B&B. diretta prima puntata in Umbria : [live_placement]Cortesie per gli ospiti B&B, anticipazioni diretta prima puntata prosegui la letturaCortesie per gli ospiti B&B. diretta prima puntata in Umbria pubblicato su TVBlog.it 11 novembre 2019 20:00.

Ilva - il governatore Emiliano vede i sindacati : “Per la prima volta tutte le parti sono in accordo” : "Senza garanzie per la salute delle persone è impossibile pensare ad un rilancio produttivo, sia che ArcelorMittal rimanga sia che debba essere sostituito da altri. La decarbonizzazione non è un processo immediato e non interrompe l'attività della fabbrica": così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, durante l'incontro con i sindacati sulla vicenda dell'ex Ilva di Taranto.Continua a leggere

Inventing Anna : il cast della prima serie di Shonda Rhimes Per Netflix : Inventig Anna Comincia a delinearsi il primo progetto frutto della collaborazione tra Netflix e la scrittrice Shonda Rhimes, che lo scorso anno hanno siglato un accordo pluriennale per la realizzazione di una selezione di serie tv per il servizio streaming firmate dalla scrittrice. Si intitolerà Inventing Anna, una serie composta da 10 episodi e ispirata all’articolo di Jessica Presller pubblicato sul New York Magazine dal titolo How Anna ...

ATP Finals 2019 : Stefanos Tsitsipas batte Per la prima volta Daniil Medvedev : Nella prima partita del Gruppo Agassi delle ATP Finals di Londra Stefanos Tsitsipas ha battuto Daniil Medvedev in una sfida tra esordienti nel torneo con il punteggio di 7-6 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco. Tsitsipas nel primo game recupera da 0-30 sul suo servizio senza concedere palle break, Medvedev invece in quello successivo ne deve annullare una. E’ più il 21enne greco nativo di Atene a fare la partita mentre il russo si affida alla ...