Parma | il punto sugli infortunati | Laurini verso l' ok | per Inglese e Karamoh servirà tempo

(Di martedì 12 novembre 2019) La sosta arriva nel momento giusto il. La squadra emiliana arriva allo stop della Serie A forte di risultati importanti, nonostante i tanti infortuni che hanno flagellato la rosa di D’Aversa. La vittoria per 2-0 sulla Roma ha lanciato i ducali all’ottavo posto in classifica a meno 5 punti dalla zona Europa League. Un pieno di entusiasmo che ha definitivamente cancellato lo stop con il Verona e dato seguito alla buona prestazione con pareggio per 1-1 con la Fiorentina. Dopo la sosta sarà la trasferta di Bologna a pesare le ambizioni dei gialloblu, che sperano di ritrovare proprio per la sfida del Dall’Ara qualche pedina importante. Il problema dell’infermeria piena resta importante e senza alcuni recuperi il rischio è quello di arrivare con il fiato corto al prossimo tour de force con un calendario particolarmente ricco di impegni. Da qui alla sosta natalizia gli emiliani ...

