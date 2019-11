Pallavolo – Infortunio Matteo Piano | l’azzurro non nasconde la voglia di tornare | “sogno

Fonte : sportfair

(Di martedì 12 novembre 2019) La forza del capitano dell’Allianz Powervolley che racconta il suo percorso nel suo nuovo libro “Io, il centrale e i pensieri laterali” Un sorriso a prova di dolore: è quello che mostra, centrale da Asti e capitano dell’Allianz Powervolley Milano, fermo ai box per l’patito in nazionale che lo ha costretto all’operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Uno stop lungo e forzato nell’anno dell’approdo di Powervolley a Milano nell’Allianz Cloud ma cheha saputo elaborare nel migliore dei modi dall’alto della sua grande forza interiore. La suadiin campo non è misurabile e, se potesse, lascerebbe subito il suo programma di riabilitazione peraccanto ai suoi compagni. Ma la sua presenza si fa sentire e non perde occasione per essere con la squadra, ottemperando al meglio ai doveri di ...

Volleyball_it : Piacenza: Buone notizie. Per Nelli solo un breve stop - sa9ra39sa9rasou : RT @iVolleymagazine: Pallavolo SuperLega - Piacenza: prima vittoria, ma apprensione per l'infortunio di Nelli - ailinon80 : RT @CarlottaRossi11: Pallavolo SuperLega - Piacenza: prima vittoria, ma apprensione per l'infortunio di Nelli -