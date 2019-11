Pallanuoto | Sandro Campagna | “Se questa è la base per lavorare sono molto soddisfatto”

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) L’Italia ha vinto la gara d’esordio della World League dimaschile: il Settebello si è imposto ad Atene, in casa della Grecia, per 6-9. Gli azzurri dihanno portato a casa una vittoria pesantissima in ottica vittoria del raggruppamento. Il tecnico ha parlato al sito federale dopo l’importante successo odierno. Così il CT a fine gara: “Tutte e due le squadre non hanno giocato bene in attacco, la difesa è stata buona ma alcuni passaggi e imprecisioni nei tiri e nelle scelte non mipiaciute. Questo nel primo tempo ci sta perché i ritmi a livello internazionaleelevati, e dovevamo buttarci alle spalle le scorie di quattro mesi senza partite. Poi la squadra si è sciolta e ha subito una flessione nel terzo tempo, dove lororientrati sotto di una rete dal 5-2 che pensavamo fosse già decisivo. Loro hanno un’anima e solo la ...

