Pallanuoto | Europei 2020 | definiti tutti gli orari dai gironi alla finale Il calendario

Pallanuoto femminile - Europei 2020 : comunicati anche gli orari dai gironi alla finale. Il calendario completo : Sono stati comunicati anche gli orari dei gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il calendario del torneo femminile con tutte le date e gli orari delle sfide. TORNEO femminile Girone A: Slovacchia, Ungheria, Grecia, Serbia, Croazia, Russia Girone B: Germania, Olanda, Francia, Spagna, Israele, Italia 12 gennaio 1a giornata A ...

Pallanuoto femminile - Europei 2020 : comunicati anche gli orari dai gironi alla finale : Sono stati comunicati anche gli orari dei gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il calendario del torneo femminile con tutte le date e gli orari delle sfide. TORNEO femminile Girone A: Slovacchia, Ungheria, Grecia, Serbia, Croazia, Russia Girone B: Germania, Olanda, Francia, Spagna, Israele, Italia 12 gennaio 1a giornata A ...

Pallanuoto femminile - Europei 2020 : terminate le qualificazioni. Italia con Germania - Francia - Israele : Si sono completate le qualificazioni agli Europei di Pallanuoto femminile del 2020, che si giocheranno a Budapest, in Ungheria, dal 12 al 26 gennaio (in contemporanea al torneo maschile), in una posizione atipica nel calendario a causa delle Olimpiadi di Tokyo 2020: passano Israele, Francia, Germania, Croazia, Serbia e Slovacchia. Il Setterosa, allenato ora dal neo CT Paolo Zizza, è stato inserito nel Gruppo B con Spagna, Olanda e tre delle ...

Pallanuoto femminile - Calendario Europei 2020 : orari - programmi e date dai gironi alla finale : Sono stati sorteggiati i gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il Calendario del torneo femminile con tutte le date delle sfide. Gli orari verranno comunicati in seguito. Le gare di ritorno degli spareggi non si sono ancora disputate, dunque il Calendario presenta i nomi delle coppie che si affronteranno per staccare il pass ...

Pallanuoto - Calendario Europei 2020 : orari - programmi e date dai gironi alla finale : Sono stati sorteggiati i gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il Calendario del torneo maschile con tutte le date delle sfide. Gli orari verranno comunicati in seguito. TORNEO MASCHILE Girone A: Germania, Slovacchia, Croazia, Montenegro Girone B: Romania, Serbia, Olanda, Russia Girone C: Malta, Turchia, Spagna, Ungheria Girone ...

Pallanuoto - Europei Budapest 2020 : Settebello con la Grecia - Setterosa contro l’Olanda : Gli Europei 2020 di Pallanuoto, maschile e femminile, si disputeranno a Budapest, in Ungheria, dal 12 al 26 gennaio, in una posizione atipica nel calendario a causa delle Olimpiadi di Tokyo 2020: sorteggiati i gironi della prima fase anche se le qualificazioni femminili non sono ancora terminate. Il Setterosa, allenato ora dal neo CT Paolo Zizza, è stato inserito nel Gruppo B con Spagna, Olanda e le vincenti degli spareggi Israele-Svizzera, ...