Palermo : incendio alla pizzeria di Impastato - solidarietà di Orlando : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha espresso “solidarietà e vicinanza” a Giovanni Impastato, il fratello di Peppino, dopo che la notte scorsa ignoti hanno appiccato il fuoco alla sua pizzeria di Cinisi. Il sindaco ha invitato Impastato “a non demordere, impedendo così che possa prevalere la legge ferina dei parassiti e dei prepotenti ed ha espresso fiducia che si possano ...

Palermo : incendio alla pizzeria di Impastato - indagini : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) – Fiamme alla pizzeria a Cinisi (Palermo) di Giovanni Impastato, fratello di Peppino, il giornalista ucciso dalla mafia nel 1978. Questa notte un incendio, con due focolai, uno in pensile della cucina e l’altro nella cassa della pizzeria, è divampato all’interno del locale chiuso per lavori di ristrutturazione. “Per fortuna un giovane ha visto le fiamme e ha dato l’allarme – ...

Palermo : comandante Vigili fuoco sul luogo incendio - ‘non ci sono feriti’ : Palermo, 30 set. (AdnKronos) – “Al momento non si registrano feriti, io sono qui sul posto per verificare di persona quanto sta accadendo. Per ora è tutto sotto controllo. Abbiamo aiutato ad evacuare alcuni disabili che abitano al quinto piano”. A parlare con l’Adnkronos è il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Agatino Carrolo che si trova in piazza Leoni a seguire l’evolversi dell’oncendio scoppiato ...