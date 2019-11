Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma –gratuiti per i senza tetto. Partira’ il 16 novembre la campagna di vaccinazione gratuita per gli indigenti del X Municipio di Roma grazie all’associazione dei Medici Senza Fissa Dimora. “Ci occupiamo di tutelare la salute delle persone che vivono ai margini della societa’ e spesso in condizioni di poverta’- si legge in una nota- e questa situazione determina una difficolta’ di accesso al sistema sanitario nazionale e conseguentemente un minor utilizzo, da parte di questi cittadini, delle cure preposte al contenimento dell’epidemia influenzale”. Quindi, “considerando la precarieta’ delle condizioni sociali, economiche ed igienico-sanitarie deficitarie delle persone che curiamo, e’ importante attuare una politica di prevenzione e di tutela della salute”. La trasmissione interumana ...

romasociale : A #OSTIA VACCINI #ANTINFLUENZALI PER I #CLOCHARD GRAZIE A “MEDICI SENZA FISSA DIMORA” - GHERARDIMAURO1 : Dire: Vaccini gratuiti per i senza tetto: l'iniziativa dei Medici Senza Fissa Dimora di Ostia -… - paolo_tani : Vaccini gratuiti per i senza tetto: l'iniziativa dei Medici Senza Fissa Dimora di Ostia - -