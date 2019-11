Nuovo amore per Eros Ramazzotti? L’indiscrezione che ha fatto il giro del web

UeD Sara Tozzi - con l’ex è di Nuovo amore : silenzio rotto - parla la coppia : UeD Sara Tozzi rompe il silenzio dopo aver abbandonato il trono: con l’ex è di nuovo amore, tutti i dettagli e le parole dei due Sara Tozzi, alla fine ha vinto l’amore per il suo ex fidanzato, da oggi non più ex. Dopo aver abbandonato il Trono di Uomini e Donne poche settimane fa, la […] L'articolo UeD Sara Tozzi, con l’ex è di nuovo amore: silenzio rotto, parla la coppia proviene da Gossip e Tv.

Verissimo Raz Degan racconta ho un Nuovo amore : L’ex modello Raz Degan è stato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, dove ha raccontato tanto della sua vita e della sua carriera, rivelando anche un aspetto clamoroso della sua vita privata: «Sì, ho un nuovo amore». Diventato celebre grazie ad uno spot dell’amaro Jagermeister e alla frase «Sono fatti miei», Raz Degan ha raccontato anche della sua prima apparizione nella tv italiana, al Maurizio Costanzo Show: «Non parlavo una ...

Raz Degan a Verissimo : «Ho un Nuovo amore - ma ci tengo alla privacy». Ecco chi è : Raz Degan tra passato, presente e futuro. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’ex modello e personaggio pubblico israeliano ma ormai italiano d’adozione, ha raccontato tanto della sua vita e della sua carriera, rivelando anche un aspetto clamoroso della sua vita privata: «Sì, ho un nuovo amore». Diventato celebre grazie ad uno spot dell’amaro Jagermeister e alla frase «Sono fatti miei», Raz Degan ha raccontato anche della ...

Raz Degan si confessa a Verissimo : "Sì - ho un Nuovo amore" : Il modello ed attore festeggia i 25 anni dello spot che lo ha reso famoso. Nell'intervista svela il nome della sua nuova...

Raz Degan si confessa a Verissimo : "Sì - ho un Nuovo amore" : Il modello ed attore festeggia i 25 anni dello spot che lo ha reso famoso. Nell'intervista svela il nome della sua nuova...

L’illusione dell’amore nel Nuovo singolo di Mina e Fossati - un ritorno folk-rock per la coppia inedita : Due grandi nomi della musica italiana e un lungo viaggio. Il nuovo singolo di Mina e Fossati apre un varco sugli intenti riversati nel primo album a due voci atteso per il 22 novembre, dando un primo ma importante assaggio di quello che hanno voluto esprimere con un'inaspettata prova sulla lunga distanza. Annamaria e Ivano fanno volano quindi al confine tra il Messico e gli Stati Uniti per raccontare di quegli amori indimenticabili ma ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni 6 novembre : Nuovo amore per Gemma? - Trono Over - : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over: per Gemma Galgani arriva Juan Luis! Ancora scontri per Ida e Riccardo, poi un gradito ritorno

Chi è Aiello - il Nuovo amore di Laura Torrisi : Si chiama Aiello il nuovo amore di Laura Torrisi. Secondo alcune indiscrezioni il cantautore avrebbe conquistato il cuore dell’attrice dopo l’addio a Luca Betti e a Leonardo Pieraccioni. Vero nome Antonio Aiello, l’artista è uno dei più amati del momento grazie a brani di successo come Arsenico e La mia ultima storia. Classe 1985, è originario di Cosenza, ma è cresciuto a Roma dove vive da oltre dieci anni. Ha iniziato a ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : arriva BELA - Nuovo triangolo con Romy e Paul! : Una ventata d’aria fresca è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Mentre la furia omicida di Annabelle (Jenny Löffler) sta per sconvolgere ancora una volta il Fürstenhof ed Eva Saalfeld (Uta Kargel) si troverà a combattere contro i propri fantasmi, nell’hotel a cinque stella farà la sua comparsa un personaggio che riporterà un può di buon umore. Non tutti, però, saranno felici del suo arrivo… Ecco di chi si tratta! Tempesta ...

Xiaomi Italia celebra l’amore degli utenti italiani e prepara l’apertura di un Nuovo Mi Store : Xiaomi Italia ha festeggiato 1 milione di smartphone distribuiti in Italia nel 2019, nel frattempo in provincia di Bari è stato avvistato un nuovo Mi Store. L'articolo Xiaomi Italia celebra l’amore degli utenti Italiani e prepara l’apertura di un nuovo Mi Store proviene da TuttoAndroid.

Massimo Boldi a Domenica In - lacrime con la Venier : "Quando è morta la povera Marisa...". Dolore e Nuovo amore : Intensa, commovente intervista di Mara Venier a Massimo Boldi. L'attore comico, 74 anni, nel salotto di Domenica In affronta il lutto per la morte della moglie Marisa, scomparsa nel 2004 a causa di una malattia, e il nuovo amore la giovane Irene, 34 anni in meno di lui. Una compagna, ma soprattutto

L’amore Nuovo (e ventenne) di Flavio Briatore : Flavio Briatore potrebbe festeggiare il prossimo Capodanno in coppia. L’imprenditore a quanto pare ha una nuova compagna, e la bacia a Malindi, Kenya, sua seconda casa. Il 69enne è stato fotografato in compagnia di Benedetta Bosi, 20 anni. Una vacanza insieme, a conferma di una storia nata da poco. Benedetta, 49 anni in meno, ex reginetta di bellezza, studia Giurisprudenza a Milano ma è nata in Versilia. E sarebbe stata proprio la ...

“L’infinito senza farci caso” - il Nuovo libro di Franco Arminio : “Torniamo a parlare d’amore” : Torna in libreria il poeta più amato e odiato d'Italia: Franco Arminio parla del suo ultimo libro "L'infinito senza farci caso", edito da Bompiani. Dopo i successi di "Cedi la strada agli alberi" e "Resteranno i canti", l'autore e paesologo irpino affronta il tema per eccellenza: le poesie d'amore.Continua a leggere

Liam Payne - il dolore per Cheryl Cole e il Nuovo amore per Maya Henry : Liam Payne e Maya HenryLiam Payne e Maya HenryLiam Payne e Maya HenryLiam Payne e Maya HenryLiam Payne e Maya HenryLiam Payne e Maya HenryLiam Payne e Maya HenryLiam Payne e Maya HenryLiam Payne e Maya HenryQuando hai il cuore a pezzi e la stampa parla continuamente della tua rottura, è davvero difficile andare avanti. È successo a Selena Gomez con Justin Bieber, ed è successo a Liam Payne con Cheryl Cole. «Onestamente con amore, penso che non ...