No alla deriva antiscientifica delle università italiane

Sardegna - ritrovati i corpi di due migranti su un barchino alla deriva : Si trovavano a bordo di un barchino senza motore che sarebbe alla deriva da diversi giorni. La causa della morte rimane al momento sconosciuta: si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. Il barchino sul quale si trovavano è stato avvistato da un'altra imbarcazione che ha dato l'allarme alla Capitaneria di porto.Continua a leggere

Migranti - Open Arms soccorre 43 persone alla deriva : “Attendiamo ancora di istruzioni da Malta” : "Nessuna delle autorità informate ha confermato di assumersi la responsabilità di soccorrere l'imbarcazione in difficoltà ancora una volta ci troviamo di fronte a comportamenti di non assistenza e ritardi nella zona Sar di Malta. Ogni secondo in mare può essere fatale quando si tratta di un'imbarcazione in legno sovraccarica", ha scritto Alarm Phone alla notizia di un'imbarcazione in difficoltà, poi localizzata e soccorsa da Open Arms. L'Ong ...

Wind - passaggio alla fatturazione mensile : occhio alle spese derivate : C'è un cambiamento in corso nel processo di fatturazione di Wind, sia per quanto riguarda l'utenza fissa che mobile, di cui vogliamo mettervi al corrente: a partire dal 12 gennaio 2020, così come illustrato su 'Wind Informa', la fatturazione passerà dalla cadenza bimestrale a quella mensile. Il gestore arancione ci ha tenuto a rassicurare che i costi resteranno gli stessi, e che il passaggio si è reso necessario per motivi di carattere ...

Nuovo allarme farmaci : l’Aifa blocca lotti di emoderivati per possibile “sangue infetto” : L'Aifa ha stabilito il divieto d'uso di 3 lotti di emoderivati di Biotest Italia e Kedrion perché il loro sangue potrebbe essere infetto. La decisione è stata presa a scopo precauzionale "in attesa di ulteriori analisi che potrebbero portare a una revoca del divieto qualora sia accertato che il donatore non è affetto della malattia di Creutzfeldt-Jakob variante".Continua a leggere

LIVE Italia-Argentina 0-2 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Azzurri alla deriva nel secondo set : 17-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-25 Mano out di Ramos in primo tempo e l’Argentina vince senza problemi il secondo set 17-24 Ace Palacios. Piove sul bagnato 17-23 Free ball Argentina 17-22 Il muro argentino su Nelli. Questo fa male 17-21 Il muro di Cavuto. Buono il suo ingresso 16-21 In rete il servizio dell’Argentina 15-21 Il primo tempo di Loser 15-20 Il pallonetto di Cavuto 14-20 Vincente la diagonale di ...

Migranti : Sami (Unhcr) - 'decine di persone alla deriva - quest'anno già 950 morti in mare' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "Sta succedendo di nuovo. Decine di persone alla deriva, nella disperazione. Un alternativa sicura non può aspettare, un sistema di ricerca e salvataggio non può essere procrastinato. Sono già più di 950 i morti nel Mediterraneo quest’anno". Così, su Twitter, Carlotta

alla deriva Adrift film stasera in tv 21 settembre : cast - trama - curiosità - streaming : Alla Deriva Adrift è il film stasera in tv sabato 21 settembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Alla Deriva Adrift film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: AdriftDATA USCITA: 17 agosto 2007GENERE: ThrillerANNO: 2006REGIA: Hans Horncast: Susan May Pratt, Richard Speight Jr., Niklaus Lange, Ali ...