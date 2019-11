Nina Senicar è diventata mamma | è nata Nora Grace Ellis

Nina Senicar : valletta ed ex ‘Isola dei famosi’. Sapete che fine ha fatto? Eccola 9 anni dopo : Fantastica notizia per la modella originaria della Serbia Nina Senicar , che attraverso il social network Instagram ha comunicato a tutti i suoi fan di essere diventata mamma. La bambina, che è stata chiamata Nora Grace Ellis, è venuta alla luce l’8 novembre scorso, ma soltanto oggi lei ed il suo compagno Jay Ellis hanno voluto annunciarlo pubblicamente. La sua gravidanza fu svelata da ‘Spy’ lo scorso agosto. La bellissima Nina ...

Nina Senicar? Ha cambiato vita. Ed è incinta per la prima volta : chi è il compagno : Nina Senicar, la bella modella serba che ha frequentato la nostra televisione incantando per la sua bellezza? Ebbene, ha cambiato vita e oggi aspetta un bambino. A rivelarlo è il settimanale specializzato in gossip “Spy”, che è andato sulle tracce della showgirl per scoprire che fine abbia fatto e riportando dei particolari molto interessanti sulla sua vita. Oggi è infatti lontanissima da noi ed è molto di versa.\\ Classe 1985, è laureata in ...