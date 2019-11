News UeD | Nilufar Addati e Giordano insieme | il gossip spiazza

Fonte : lanostratv

(Di martedì 12 novembre 2019)Mazzocchi edi Uomini e Donne sorpresi a cena: c’è del feeling?Mazzocchi hanno formato una delle coppie più amate dal pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne. Tuttavia i due, dopo un anno di relazione, hanno deciso di lasciarsi definitivamente per via delle tante incompatibilità caratteriali. E ovviamente la loro separazione ha gettato nella disperazione più totale i loro estimatori, i quali non hanno mai negato di sperare in un loro clamoroso ritorno di fiamma. Finita qua? Nemmeno per idea perchè Giuseppe Porro, sul suo blog, ha segnalato che ieridi Uomini e Donne sono stati avvistati a cenain un ristorante a Roma. Difatti i due, nelle loro ultime storie pubblicate su instagram, come notato da Porro, si sono taggati nello stesso luogo e alla stessa ora, facendo capire chiaramente di ...

zazoomnews : UeD Sara Tozzi con l’ex è di nuovo amore: silenzio rotto parla la coppia - #Tozzi #nuovo #amore: #silenzio #rotto - zazoomnews : UeD Nicole Mazzocato festeggia il fidanzato: poi parla di Fabio e Damante - #Nicole #Mazzocato #festeggia - zazoomnews : UeD anticipazioni: Riccardo furioso per Armando Ida piange disperata - #anticipazioni: #Riccardo #furioso -