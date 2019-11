Neuromed | nuova via per la prevenzione dell’ictus cerebrale

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma, 12 nov. (Adnkronos Salute) – Unavia per ladell’ictus. L’autofagia (dal greco ‘mangiare sé stessi’) è uno dei più importanti meccanismi attraverso i quali le cellule si rinnovano, eliminando e riciclando componenti non più funzionanti. Una ricerca dell’Irccsdi Pozzilli (Is), svolta in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, mostra che un cattivo funzionamento di questo processo porta a un netto aumento del rischio di ictus nei modelli animali di ipertensione arteriosa. Rischio che però può essere “fortemente ridotto” – spiegano i ricercatori – riattivando l’autofagia attraverso molecole sperimentali.Lo studio, pubblicato su ‘Autophagy’, è stato eseguito su ratti spontaneamente ipertesi predisposti allo sviluppo di ictus, denominati Shrsp. ...

