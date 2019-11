NBA – Il ritiro della maglia | la celebrazione e il siparietto con Popovich | la notte

Fonte : sportfair

(Di martedì 12 novembre 2019) Tony Parker grande protagonista nelladei San Antonio Spurs… ma non in campo: ilnumero 9 è davvero emozionante “Ora posso dire che la mia carriera sia stata meglio di un sogno, perché sono stato campione Nba, All Star, Mvp delle finals, non avrei mai pensato sarebbe stato possibile per qualcuno come me”, queste sono state le emozionanti parole con le quali Tony Parker ha ringraziato i tifosi dei San Antonio Spurs nella serata delsua. La casacca degli Spurs con il numero 9 è appesa sul tetto del AT&T Center di San Antonio, insieme a quelle di Ginobili, Duncan e tutti i cestisti che hanno fatto la storiafranchigia. Nel bel mezzo del discorso c’è anche stato il tempo di un simpaticocon coachche gli chiedeva di ‘passare oltre’: “no, non posso passare oltre, è la miaPop, tu ...

