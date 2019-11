Nave italiana attaccata dai pirati in Messico | fuoco contro equipaggio | 2 feriti MAPPA

Messico - terrore in mare : Nave italiana attaccata da pirati. Fuoco contro l'equipaggio - due feriti : Una nave italiana è stata attaccata da un commando di pirati nel Golfo del Messico . Secondo quanto si apprende, due marittimi italiani sono rimasti feriti nell'assalto, uno colpito da un oggetto contundente alla testa ed uno ferito da un colpo d'arma da Fuoco al ginocchio: nessuno dei due è in peric

Migranti - Alarm Phone : «Duecento salvati a bordo della Nave italiana Asso Trenta» : Nuovo salvataggio di Migranti nel Mediterraneo, a largo delle coste italiane. A rivelarlo è Alarm Phone , il servizio telefonico dedicato ai Migranti in difficoltà in mare, che su...

Nave mercantile in difficoltà tra Italia e Francia : equipaggio salvato dalla Guardia Costiera italiana [VIDEO] : La motoNave RHODANUS, unità di circa 90 metri con 7 persone di equipaggio, si è arenata domenica 13 ottobre alle ore 03.00 nei pressi di Cal Lunga, in Corsica – Francia. Nessun problema per l’equipaggio ed al momento non è stato registrato alcun episodio di inquinamento, così come dichiarato dalle Autorità Corse che stanno coordinando le attività. L’unità, battente bandiera Antigua e Barbuda con a bordo oltre 2500 tonnellate di materiale ...