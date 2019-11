Nave italiana assaltata da pirati nel Golfo del Messico

Assalto dei pirati alla Nave italiana : "Urla e spari - c'era sangue a terra" : Manila Alfano Il commando è arrivato con due barchini, due italiani feriti. Gli attacchi in aumento Nessun effetto speciale da saga cinematografica: i pirati dei Caraibi attaccano e fanno vittime. Un fenomeno che avanza e che preoccupa. Cifre con il segno più di anno in anno. L'ultimo arrembaggio ieri, un commando di sette, forse otto pirati nel Golfo del Messico contro la «Remas», una nave italiana del gruppo italiano Micoperi di ...

Pirati assaltano Nave italiana in Golfo Messico - 2 feriti : Un gruppo di Pirati ha attaccato una nave italiana nel Golfo del Messico. L'assalto alla Remas, della societa' Micoperi di Ravenna e impiegata nella fornitura di piattaforme petrolifere, e' durato una decina di minuti. Sono rimasti feriti due marittimi, in modo non grave: Andrea Di Palma, 42enne ravennate, e' stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco a un ginocchio; Vincenzo Grosso, originario di Molfetta (Bari), e' stato invece colpito con un ...

Attacco Nave italiana in Messico : Procura di Roma apre fascicolo con reato pirateria : Roma – La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine con il reato di pirateria (come previsto dal codice di navigazione) in merito all’Attacco di 7/8 pirati nel Golfo del Messico ai danni della nave italiana ‘Remas’, che ha prodotto due feriti da colpi d’arma da fuoco. I pirati, arrivati su due barchini veloci, dopo essere saliti sulla nave hanno aperto il fuoco contro l’equipaggio e fatto razzia a ...

