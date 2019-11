Napoli | situazione insostenibile | calciatori e famiglie costretti a vivere nella paura

Napoli - Luciano Moggi : "Carlo Ancelotti può risolvere la situazione - ma...". Un'amara profezia : La dodicesima giornata inizia con l' Inter che batte 2-1 il Verona a S.Siro e si prende momentaneamente il primo posto della classifica a spese della Juve, ma termina con i bianconeri che battono il Milan 1-0 all' Allianz e si riprendono la vetta dopo aver fatto provare ai nerazzurri l' ebbrezza del

Napoli - la situazione sta degenerando : le rapine sono un avvertimento a Zielinski ed Allan : Napoli, la situazione sta degenerando: le rapine sono un avvertimento a Zielinski ed Allan Rapina Zielinski Allan| Tanti gli argomenti trattati dal quotidiano sportivo nella prima pagina, cominciando ovviamente dalle notizie di calciomercato alle news di calcio sino a tutti gli altri sport. Ecco le ultime notizie sportive nella prima pagina della giornata di oggi. Il Corriere dello Sport di oggi 12 novembre 2019, apre con la seguenti ...

Malfitano : ”Situazione non serena - una vittoria contro il Genoa potrebbe rilanciare il Napoli” : Malfitano: La situazione non è serena, servono i tre punti per ripartire. A fine stagione mi aspetto una rivoluzione A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista de la Gazzetta dello Sport, che ha parlato della situazione attuale del Napoli e di una necessaria vittoria questa sera contro il Genoa per rilanciare la squadra azzurra. Queste le sue parole: “La ...

Napoli – NMLive : C’è ancora tempo per recuperare. Situazione che si è creata si poteva evitare : Napoli -NM LIVE – Andrè Cruz, Maurizio Pistocchi, Toni Iavarone, Claudia Garcia ed Antonio Petrazzuolo su “NapoliMagazine.Com” Napoli – A NapoliMagazineLive sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per discutere sulle ultime vicende in casa Napoli. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: NM LIVE – Andrè Cruz: “Il Napoli ha ancora tempo per recuperare, Ancelotti è un bravo allenatore, i giocatori ...

Napoli - la situazione si fa sempre più critica : De Laurentiis rompe con Ancelotti e denuncia i giocatori : Il presidente del Napoli ha intenzione di denunciare alla Procura Federale i propri giocatori, colpevoli di aver creato al club un pesante danno d’immagine La situazione in casa Napoli è tutt’altro che tranquilla, la giornata di ieri non è servita a rasserenare gli animi, anzi ha acuito i contrasti tra la squadra e il presidente De Laurentiis. Cafaro/LaPresse Il numero uno azzurro è letteralmente sul piede di guerra dopo quanto ...

CorSport : ammutinamento Napoli - previsto oggi un incontro per risolvere la situazione : Sono successe tante, tantissime cose da ieri sera. Dopo il fischio finale della gara di Champions contro il Salisburgo il Napoli ha registrato una scossa intensa che ha sicuramente messo in discussione il rapporto della squadra con la società. I calciatori hanno di fatto rotto il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis tornando a casa con mezzi propri e lasciando Ancelotti e lo staff tecnico soli a Castel Volturno. Nessuna reazione fino a ...

Ugolini : ”Ritiro del Napoli? Situazione delicata. I senatori del gruppo si erano allineati con Ancelotti” : Ugolini: quella del ritiro era una decisione che aveva contrariato un po’ tutti Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dal San Paolo nel post partita di Napoli –Salisburgo, per parlare del mancato ritiro della squadra azzurra non voluto da Ancelotti e dai giocatori. Questo quanto detto dal giornalista: “Il pullman del Napoli tornerà a Castel Volturno senza i giocatori a bordo, tutti i giocatori ...

Ugolini : ”Ritiro del Napoli? Situazione delicata. I senatori del gruppo - si erano allineati con Ancelotti” : Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dal San Paolo nel post partita di Napoli –Salisburgo, per parlare del mancato ritiro della squadra azzurra non voluto da Ancelotti e dai giocatori. Questo quanto detto dal giornalista: “Il pullman del Napoli tornerà a Castel Volturno senza i giocatori a bordo, tutti i giocatori sono tornati nelle loro abitazioni. E’ da capire se è stato dato via ...

Calciomercato Napoli - Koulibaly nel mirino del Manchester United : la situazione : Calciomercato Napoli, Koulibaly nel mirino del Manchester United: la situazione Calciomercato Napoli Koulibaly| Una partenza da horror per il Manchester United, che adesso sembra praticamente costretto ad intervenire sul mercato a gennaio per provare a sistemare le cose. Oltre che ad un problema offensivo, anche la difesa scricchiola e non poco, e per questo motivo la dirigenza inglese, come riporta Goal.com, pare abbia deciso di puntare ...

Rinnovo Callejon - CorSport : A Napoli tutti vogliono la stessa cosa. La situazione : Rinnovo Callejon, a Napoli tutti vogliono la stessa cosa. La situazione dello spagnolo raccontata dall’ edizione odierna del ‘Il Corriere dello Sport’ Rinnovo Callejon, CorSport: A Napoli tutti vogliono la stessa cosa. Dopo sette stagioni in maglia azzurra, per Josè Callejon, il prossimo giugno, arriverà la scadenza del contratto. Ma il futuro dello spagnolo potrebbe continuare con la stessa tinta azzurra. Il “professor” ...