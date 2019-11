Napoli | la clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra | offerta pazzesca dello sceicco Al

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) La notizia è di quelle destinate a far discutere. In un momento delicato per lacalcistica, con gli ultimi risultati deludenti susseguenti alla spaccatura tra società e squadra, ecco arrivare una notizia che scuote tutto l’ambiente partenopeo. Dall’Inghilterra lanciano infatti la bomba: il ricchissimoAl Thani (proprietario del PSG) avrebbe offerto 560 milioni all’attuale patron azzurro Aurelio De Laurentiis per rilevare il club! E’ il quotidiano ‘Daily Mail’ a scriverlo. Da capire adesso le conseguenze di questa autentica “scossa”. Come si comporterà la società? Al momento, nessun segnale, anche per via del silenzio stampa imposto da qualche giorno. Sarà smentita, nel caso in cui non fosse vero, o iluscirà allo scoperto? Attesi aggiornamenti. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi ...

