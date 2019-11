Napoli | ecco il rimpasto di de Magistris | «Guardo ai giovani e al futuro»

Napoli - ecco il rimpasto in giunta e scoppia la guerra sugli incarichi : Oggi alle 11 il sindaco Luigi de Magistris annuncerà la nuova giunta dopo molte settimane di chiacchiericcio, inciuci e furiose litigate dentro la maggioranza. Una bagarre che è ancora...

Scuole chiuse domani in Sicilia - Lazio - Campania (anche Napoli) - Calabria e Puglia : ecco dove : Scuole chiuse per il maltempo. Dal Lazio alla Sicilia, è allerta meteo in numerose regioni, con conseguente chiusura di Scuole, cimiteri e parchi pubblici. In Sicilia, Basilicata e...

Napoli - ecco perchè la rivoluzione non si deve fare : il cambio di allenatore come ultima mossa della disperazione : La stagione del Napoli non svolta, anzi. E’ un momento difficile per il club azzurro, sicuramente uno dei peggiori degli ultimi anni e la crisi si è accentuata dopo il mancato successo nel match davanti al pubblico amico contro il Genoa. Stagione dai due volti per la squadra di Carlo Ancelotti, bene in Champions League con la qualificazione agli ottavi di finale sempre più vicina, male invece in campionato. Il caos è iniziato però ...

Napoli - Ancelotti tenta l'ultima svolta : ecco come cambierà per risalire : I cocci da rimettere insieme rapidamente, duro il compito di Ancelotti, i cui margini di errore, dopo l'ultima serie di risultati negativi (3 punti nelle ultime 4 partite) si sono di colpo...

SSC Napoli - ecco quando gli azzurri riprenderanno l’allenamento : la decisione : Il Napoli riprenderà l’allenamento al centro tecnico di Castel Volturno, martedì Il Napoli dopo la sfida col Genoa riprenderà la preparazione dopo due giorni di riposo, martedì al Centro Tecnico. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 23 novembre con Milan-Napoli, 13esima giornata in programma a San Siro (ore 18). PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA ...

Conferenza stampa Sarri : “De Ligt e CR7? Ecco come stanno. Il Napoli… “ : Conferenza stampa Sarri – Vigilia importante per Maurizio Sarri e la sua Juventus. Domani sera, Domenica 10 Novembre andrà in scena il big match Juventus-Milan. I rossoneri di Pioli arriveranno all’Allianz Stadium reduci da una prima parte di stagione disastrosa. Partita da non sottovalutare per la Juventus, che dovrà vincere per mantenere la testa della classifica di Serie A. In Conferenza stampa Sarri chiarirà la situazione ...

Caos Napoli - ecco la banda dei cinque che ha rotto il fronte azzurro : Inviato a Castel Volturno Insorgono un attimo dopo aver capito che sarebbero tornati da dove era partiti, quattro ore prima, ovvero a Castel Volturno. In ritiro prolungato. Nonostante il pari che...

Napoli - una lunga giornata di caos : ecco cosa accadrà con Ancelotti : Tutto d?un fiato. Così è volato via questo mercoledì napoletano che si è trasformato in poco tempo: da giorno dopo del match europeo contro il Salisburgo a resa dei...

Il Napoli esce allo scoperto - ecco il comunicato del club [DETTAGLI] : Il Napoli esce allo scoperto. Il club partenopeo ha deciso di pubblicare un comunicato in merito agli ultimi fatti, ammutinamento calciatori e niente ritiro imposto dalla società. ecco la nota integrale direttamente dal sito ufficiale. “La Società comunica che, con riferimento ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra nella serata di ieri, martedì 5 novembre 2019, procederà a tutelare i propri ...

Champions League 2019/20 : martedì cruciale per Inter e Napoli. Ecco dove seguire tutte le partite : Borussia Dortmund-Inter La fase a gironi della Uefa Champions League 2019/20 entra nella fase cruciale con le partite di ritorno, decisive per il pass per gli ottavi di finale. In campo questa sera l’Inter, in trasferta contro il Borussia Dortmund, e il Napoli, che ospita il Salisburgo. tutte le otto partite della serata sono in esclusiva su Sky, ad eccezione del match degli uomini di Conte, trasmesso anche in chiaro su Canale ...

Napoli-Salisburgo - riecco Ancelotti : «Non condivido il ritiro» : Carlo Ancelotti rompe il silenzio. Scontata la squalifica in campionato dopo l'espulsione contro l'Atalanta, il tecnico del Napoli torna in conferenza stampa alla vigilia del match di...

Napoli-Salisburgo - riecco Ancelotti : la conferenza stampa live dalle 13.30 : Carlo Ancelotti rompe il silenzio. Scontata la squalifica in campionato dopo l'espulsione contro l'Atalanta, il tecnico del Napoli torna in conferenza stampa alla vigilia del match di...

Probabili formazioni 11^ giornata : Torino-Juve - riecco Higuain. Roma-Napoli - Milik dal 1' : Probabili formazioni 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta […] L'articolo Probabili formazioni 11^ giornata: ...

Buffon sul Napoli - il portiere della Juventus parla chiaro : “Ecco chi lotta per lo Scudetto” : Buffon sul Napoli, il portiere della Juventus parla chiaro: “Ecco chi lotta per lo Scudetto” Buffon sul Napoli| In diretta su Canale 5, nel programma Tiki Taka, condotto da Pierluigi Pardo, ha preso la parola Gianluigi Buffon, portiere della Juventus che non ha bisogno di particolari presentazioni. “Napoli ancora in corsa per lo scudetto? Ma sì, siamo solamente agli inizi di campionato. Non si possono cominciare calcoli alla ...