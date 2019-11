Napoli | ‘devi toccare il suolo prima di volare’ | Lozano rompe il silenzio stampa | il post

Fonte : sportfair

(Di martedì 12 novembre 2019) Hirvingildelcon unsocial: il messicano rivolge un messaggio a se stesso e ai tifosi partenopei Clima abbastanza rovente in casa. Dopo l’ammutinamento dei giorni scorsi, la crisi di risultati e diversi fatti di cronaca che hanno coinvolto le mogli di alcuni calciatori, la situazione è alquanto delicata. I calciatori sono ine complice la sosta per le nazionali hanno approfittato per cambiare un po’ aria. Sui social poco spazio ad ironia, ma c’è chi pubblica un messaggio carico di significato. Hirvingha pubblicato unsu Instagram nel quale ha lanciato un messaggio a se stesso e ai tifosi partenopei: “per lasciare un segno deviildi volare. La tua vita fa parte di una catena di coincidenze a cui è stata data l’opportunità di cambiare il mondo. Quindi, ...

